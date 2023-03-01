台中鍋物控哭哭！「輕井澤 公益店」暫停營業

想吃「輕井澤」的中台灣鄉親，可別跑錯了！人氣鍋物「輕井澤」近期宣佈，旗下的「台中公益店」因進行設備維修更新，自即日起暫停營業至6月中旬。隨著消息出爐，網友即表示「哭哭」、「大業店也是修著修著就直接變燒肉了」

開業至今已有20年的「輕井澤鍋物」，最初自彰化起家，如今乃是中台灣指標性的連鎖品牌之一。店內以寬敞、充滿特色的用餐空間，提供和風鍋、四川麻辣鍋、泰式風味鍋等多種風味鍋物，還有許多肉品、配料可以選擇。由於價格實在、口味佳，因此獲得許多消費者青睞，用餐時段常可見到排隊人潮，甚至還有外地觀光客專程前去品嚐。

本次暫停營業的「輕井澤 公益店」位於台中公益路上，開幕於2011年12月，google評論共計超過10,300筆，可見其高人氣，平均獲得4.3分。不過輕井澤宣佈，公益店因進行設備維護更新，3月1日起至6月中旬暫停營業，維護期間，推薦改至文心南二店。而網友也表示「高中回憶」、「嗚嗚格局最好的一間」、「要等3個月！！」但也有網友表示「你們的整修讓人不放心，看起來就是又要關店開新品牌」