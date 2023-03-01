登台才3年！日本96年「銀座梅林豬排」熄燈
來自日本的滋味又少一間！登台3年的東京名店「銀座梅林豬排」，在3月1日宣佈，由於專櫃合約到期，於3月1日結束營業。未來民眾想要品嚐，恐怕只能去日本才吃得到了。
創立於1927年的「銀座梅林」，至今已有96年的歷史，乃是銀座第一間豬排專賣店。2020年3月，銀座梅林首度登台，於新竹巨城開設台灣首店，店內提供特製腰內豬排丼、特選厚切里肌豬排定食等餐點，還有滑蛋豬排義大利麵、腰內豬排咖哩定食、腰內豬排三明治等不同的選擇。在google評論超過80條，獲得3.8顆星。
銀座梅林在3月1日宣佈，由於專櫃合約到期，銀座梅林於3月1日結束營業，造成不便，敬請見諒。對於喜愛日式豬排的民眾而言，未來也少了一間老字號的選擇。
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