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登台才3年！日本96年「銀座梅林豬排」熄燈

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「銀座梅林豬排」在台結束營業。圖／擷取自銀座梅林豬排 Bairin Taiwan粉絲頁
「銀座梅林豬排」在台結束營業。圖／擷取自銀座梅林豬排 Bairin Taiwan粉絲頁

來自日本的滋味又少一間！登台3年的東京名店「銀座梅林豬排」，在3月1日宣佈，由於專櫃合約到期，於3月1日結束營業。未來民眾想要品嚐，恐怕只能去日本才吃得到了。

創立於1927年的「銀座梅林」，至今已有96年的歷史，乃是銀座第一間豬排專賣店。2020年3月，銀座梅林首度登台，於新竹巨城開設台灣首店，店內提供特製腰內豬排丼、特選厚切里肌豬排定食等餐點，還有滑蛋豬排義大利麵、腰內豬排咖哩定食、腰內豬排三明治等不同的選擇。在google評論超過80條，獲得3.8顆星。

銀座梅林在3月1日宣佈，由於專櫃合約到期，銀座梅林於3月1日結束營業，造成不便，敬請見諒。對於喜愛日式豬排的民眾而言，未來也少了一間老字號的選擇。

日本 義大利 新竹

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