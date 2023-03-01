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網購「38女神節」開跑！美妝、時尚、3C最低下殺3折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
momo購物網「3.8女王節」暖身慶即日起至3月7日開跑開跑，首波強打「品類日」。圖／momo購物網提供
momo購物網「3.8女王節」暖身慶即日起至3月7日開跑開跑，首波強打「品類日」。圖／momo購物網提供

電商第一季強檔購物大檔「女神節」、「女王節」開跑，網購平台看準「她經濟」威力，陸續推出超殺優惠。momo購物網「3.8女王節」首波暖身活動即日起至3月7日開跑，「品類日」強打粉色HP輕薄翻轉觸控筆電、CELINE手袋、蘭蔻超極光精華、momo獨家理膚寶水禮盒組等限時5.2折起；博客來即日起至3月31日推出「女神節」活動，最低下殺3折起，主打女神「必BUY精選」單元，嚴選美妝保養、圖書、日用生活，櫻花限定爆款單品同步開賣。

momo購物網「3.8女王節」3月1日推出「爆殺3C日」，三星旗艦新機Samsung Galaxy S23 Ultra、甜美粉色HP 14吋輕薄翻轉觸控筆電限時好康回饋，消費滿額登記再送藍牙耳機。3月2日「家電下殺日」接棒，石頭科技G10掃地機器人、飛利浦55型4K OLED安卓聯網顯示器等現省萬元起，滿額登記再送5% momo幣。3月3日「家居餐廚日」3M防蹣可調式記憶枕特價3,038元、話題新品Staub日暮粉圓形琺瑯鑄鐵鍋（16cm）限時搶購5.2折，指定夯品滿額最高回饋25% mo幣。3月4日「保健樂活日」m2超能膠原飲、大研生醫omega-3頂級魚油等挑戰超低價。3月5日「流行時尚日」NEW BALANCE限量補貨特降8折，當日消費滿額登記再送250元mo幣。3月6日「日用婦幼日」倍潔雅花漾柔感抽取式衛生紙下殺單抽0.073元、幫寶適紙尿褲2箱限時2,299元等。3月7日「美妝女神日」蘭蔻明星系列超強新品超極光淨亮淡斑激萃限時加碼好禮，還有momo獨家理膚寶水修復養膚全配禮盒組、momo搶先開賣組合麗仕髮的補給洗護組等。

今年momo購物網「3.8女王節」暖身慶期間，單日累積消費滿5,000元限量登記送好禮，包括3月3日NARS絕對經典唇膏、3月4日資生堂百優乳霜、3月5日理膚寶水女王修護組，以及3月7日消費滿10,000元限量登記的IPSA ME自律循環液等。此外，活動期間下單即享登記抽獎資格，有機會帶回Samsung Galaxy S23 Ultra（市價44,900元，抽5名）或摺疊機Samsung Galaxy Z Fold4（市價56,888元，抽3名）；暖身慶期間每天中午12點限量搶最高999紅包，天天簽到分享免費領mo幣。

博客來即日起至3月31日推出「女神節」活動，最低3折起，首週（即日起至3月6日）「6大品類日」輪番上陣，天天爆殺折扣，結帳再加碼送10% OPEN POINT；3月4日至3月8日限時5天百本暢銷好書只要100點OPEN POINT即可免費兌換，或用50點OPEN POINT加50元換購，數量有限售完為止。婦女節逢博客來會員日，3月7日至3月8日精選夯品買一送一，全館結帳滿千8.5折起。

看好賞櫻、出遊潮，博客來女神節特別蒐錄「歡慶櫻花季」單元，推出夢幻選物5折起，包括2023春季新品Mark’s PAUL & JOE萬用收納袋、CDA瑞士卡達849/844櫻花綻放對筆、Jonas Jasmin JJ-2239日系花漾氣質帶日期指針矽膠女腕表等。

Yahoo奇摩購物推出「女神節」系列活動優惠，Yahoo奇摩購物中心「寵愛女神節」即日起至3月8日單日消費滿3,000元送3％超贈點、Yahoo聯名卡新會員筆筆加碼送10%超贈點、透過Yahoo奇摩App「購回饋」購物結帳享指定日（3月2日）加碼5%超贈點回饋、Aftee先買後付新戶現折10%等多重優惠。Yahoo奇摩超級商城「閃購女神節」下殺3.8折起、週週登記抽3,800超贈點、超商取貨滿額免運等好康。

momo購物網「3.8女王節」3月3日家居餐廚日，Staub日暮粉圓形琺瑯鑄鐵鍋（16cm）獨家特賣，活動價3,999元。圖／momo購物網提供
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博客來即日起至3月31日推出「女神節」，首週（即日起至3月6日）強打天天品類日；3月4日至3月8日百本暢銷書百點OPEN POINT免費換。圖／博客來提供
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Jonas Jasmin JJ-2239 日系花漾氣質帶日期指針矽膠女腕表，博客來活動特價1,214元（4色可選，買再送COACH試管小香）。圖／博客來提供
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momo購物網「3.8女王節」3月2日家電下殺日，飛利浦55型4K OLED安卓聯網顯示器活動價36,888元。圖／momo購物網提供
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Estee Lauder雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露（100ml）原價8,500元、Yahoo奇摩購物中心活動特價2.8折2,350元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
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Yahoo奇摩購物中心、Yahoo奇摩超級商城即日起至3月8日推出「女神節」系列活動優惠。圖／Yahoo奇摩購物提供
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momo購物網「3.8女王節」3月7日美妝女神日，理膚寶水修復養膚全配禮盒組活動價2,210元，獨家再贈品牌好禮。圖／momo購物網提供
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momo購物網「3.8女王節」3月5日流行時尚日，NEW BALANCE祖灰5740運動鞋限量補貨特降8折。圖／momo購物網提供
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