網購「38女神節」開跑！美妝、時尚、3C最低下殺3折起

電商第一季強檔購物大檔「女神節」、「女王節」開跑，網購平台看準「她經濟」威力，陸續推出超殺優惠。momo購物網「3.8女王節」首波暖身活動即日起至3月7日開跑，「品類日」強打粉色HP輕薄翻轉觸控筆電、CELINE手袋、蘭蔻超極光精華、momo獨家理膚寶水禮盒組等限時5.2折起；博客來即日起至3月31日推出「女神節」活動，最低下殺3折起，主打女神「必BUY精選」單元，嚴選美妝保養、圖書、日用生活，櫻花限定爆款單品同步開賣。

momo購物網「3.8女王節」3月1日推出「爆殺3C日」，三星旗艦新機Samsung Galaxy S23 Ultra、甜美粉色HP 14吋輕薄翻轉觸控筆電限時好康回饋，消費滿額登記再送藍牙耳機。3月2日「家電下殺日」接棒，石頭科技G10掃地機器人、飛利浦55型4K OLED安卓聯網顯示器等現省萬元起，滿額登記再送5% momo幣。3月3日「家居餐廚日」3M防蹣可調式記憶枕特價3,038元、話題新品Staub日暮粉圓形琺瑯鑄鐵鍋（16cm）限時搶購5.2折，指定夯品滿額最高回饋25% mo幣。3月4日「保健樂活日」m2超能膠原飲、大研生醫omega-3頂級魚油等挑戰超低價。3月5日「流行時尚日」NEW BALANCE限量補貨特降8折，當日消費滿額登記再送250元mo幣。3月6日「日用婦幼日」倍潔雅花漾柔感抽取式衛生紙下殺單抽0.073元、幫寶適紙尿褲2箱限時2,299元等。3月7日「美妝女神日」蘭蔻明星系列超強新品超極光淨亮淡斑激萃限時加碼好禮，還有momo獨家理膚寶水修復養膚全配禮盒組、momo搶先開賣組合麗仕髮的補給洗護組等。

今年momo購物網「3.8女王節」暖身慶期間，單日累積消費滿5,000元限量登記送好禮，包括3月3日NARS絕對經典唇膏、3月4日資生堂百優乳霜、3月5日理膚寶水女王修護組，以及3月7日消費滿10,000元限量登記的IPSA ME自律循環液等。此外，活動期間下單即享登記抽獎資格，有機會帶回Samsung Galaxy S23 Ultra（市價44,900元，抽5名）或摺疊機Samsung Galaxy Z Fold4（市價56,888元，抽3名）；暖身慶期間每天中午12點限量搶最高999紅包，天天簽到分享免費領mo幣。

博客來即日起至3月31日推出「女神節」活動，最低3折起，首週（即日起至3月6日）「6大品類日」輪番上陣，天天爆殺折扣，結帳再加碼送10% OPEN POINT；3月4日至3月8日限時5天百本暢銷好書只要100點OPEN POINT即可免費兌換，或用50點OPEN POINT加50元換購，數量有限售完為止。婦女節逢博客來會員日，3月7日至3月8日精選夯品買一送一，全館結帳滿千8.5折起。

看好賞櫻、出遊潮，博客來女神節特別蒐錄「歡慶櫻花季」單元，推出夢幻選物5折起，包括2023春季新品Mark’s PAUL & JOE萬用收納袋、CDA瑞士卡達849/844櫻花綻放對筆、Jonas Jasmin JJ-2239日系花漾氣質帶日期指針矽膠女腕表等。