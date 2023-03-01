Xavier Veilhan高訂三部曲最終章：從一場盛大的動物農莊奇幻遊行 看香奈兒如何實現藝術家的創意對話

簡單，永遠最困難。

擁有具體形象的動物，可能最世界上最容易理解，但也最難彰顯創意的設計元素之一。藝術家Xavier Veilhan為香奈兒（CHANEL）高級訂製服第三次、也是最後一次的場景創作，選擇了「歸零」，主題從自身作品和嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）女士巴黎康朋街寓所中的動物寓言汲取靈感，手法則盡可能單純：白楊木、紙張和瓦楞板等簡單的材質、幾乎不使用顏色極簡佈景和空曠廣場。依序出場的一套套華美衣裳和精緻細節，如火苗，觸發觀眾的想像，奔放成一曲盛大的奇幻遊行。

●從起點再到起點的歸零

時裝從來不是one-man-show，對當今香奈兒藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）來說更是如此：每一位品牌好友，都是香奈兒宇宙的一顆星球、一個星系、甚至小宇宙，彼此聚攏或擴散出光與熱。一年前的此時，藝術家Xavier Veilhan為香奈兒創作的首場高訂大秀就於巴黎臨時大皇宮登場，香奈兒品牌大使夏洛特卡西拉奇（Charlotte Casiraghi）騎著駿馬從建構主義風格的雕塑之間出場；七月的秋冬高級訂製服大秀則在布洛涅林苑（Bois de Boulogne）Étrier de Paris馬術學校，Xavier Veilhan，引用建構主義（constructivism）、向世界博覽會（Universal Exhibitions）致敬的美學風格打造輕盈夢幻的圖像化佈景，讓所有嘉賓與模特兒融入雕塑世界，成為其中一員。

「我對展覽的歷史、虛擬實境、世界博覽會、賽車甚至體育比賽的開幕式都很感興趣。這些都是視覺化的活動－將迥異的主題交融塑造壯觀場面。我發現時裝秀也屬於這種形式但自成一格，」Xavier Veilhan說。一場時裝秀的場景設計就彷彿《全面啟動》中建造夢境的「造夢者」，為這場一期一會、稍縱即逝的時裝動態展演構築環境，創造氛圍。「我想採用有點輕鬆、異想天開的方式，」在秀後當日下午及隔天，他向600位主修藝術、時尚與設計的學生解說他和舞台佈景設計師Alexis Bertrand合作的秀場視覺：「我試圖將每場大秀的概念收斂到可以用一句話形容。這次是一場嘉年華或村莊遊行慶典。」

●具象和抽象間的立體主義動物

11座以白楊木、紙張和瓦楞板製成的移動式雕塑高2到4公尺，形貌簡單生動在具象和抽象間，每一隻雕塑手法迥異，結合有機的弧線和幾何形狀的稜角，表現出動物特徵卻又異於常態：獅子、馬、鹿、駱駝、水牛、魚、大象、鳥、長得像狗的鱷魚 （croco-dog，鱷魚犬）和一隻名叫Toto的小狗 -- 讓人想起奇幻冒險《綠野仙蹤》。大秀開始時只有兩座雕塑靜止立於舞台，其他角色則和舞台劇一樣，在隱身其後的工作人員控制之下，隨著大秀進行依序現身，其中模特兒還從集中幾座空雕塑逐一步出。

「維吉妮維婭希望我以嘉柏麗香奈兒女士的康朋街公寓和寓所內的動物寓言為靈感，而這正好是我們合作初期首次碰面的場所。動物寓言傳達人與動物不斷演進的關係。這次我希望整體呈現更清楚直接，同時在不過於天真的前提下維持奇幻輕快的基調。」Xavier Veilhan說，「我比較好奇的是動物世界特有的純真，勝過於自古以來動物在藝術中的崇高形象。我想呈現美麗的一面，而非嚴肅或誇張的一面... 我想讓大家看見香奈兒女士寓所的元素，再搭配我主觀創造的生物。所有角色都帶有近乎立體主義的色彩。」

●用空間抽離觀眾 遠遠地觸動人心與反思

Xavier Veilhan在創作時特別重視作品的「彈道作用」，能否從遠處就觸動人心、啟發反思，「這促使我創造一部動物寓言和一群動物角色，既主觀、奇幻且如夢境般。我對於動物和某些場地的連結很感興趣：村莊、民間故事、傳統... 這也是在探索我們自身的想像可以到何處，因此我建議場景做得有點像是一個村莊的慶典。」Xavier Veilhan說明場景的設定，「這次與其說是讓觀眾置身在某個環境，更像是借用動物寓言的概念並將角色放在佈景中心，讓觀眾觀看。這是一種截然不同的作法，我想稍微翻轉上次在Étrier de Paris馬術學校的大秀體驗。所以一方面是重現巴黎臨時大皇宮的氛圍，一方面又令人耳目一新。」