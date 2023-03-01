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每款最多75瓶！威倫堡12星座威士忌單桶原酒限量登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
威倫堡精選來自不同蒸餾廠的單一麥芽或單一穀類原酒，搭配精美細緻的客製化系列標籤，推出12星座系列酒款。圖／英蓋爾精品洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
威倫堡精選來自不同蒸餾廠的單一麥芽或單一穀類原酒，搭配精美細緻的客製化系列標籤，推出12星座系列酒款。圖／英蓋爾精品洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

擅於提供包桶與客製化酒標服務的英蓋爾精品洋酒，與蘇格蘭知名裝瓶廠英伯莫爾威士忌公司（The Vintage Malt Whisky）合作開發The National Choice威倫堡品牌，精選來自不同蒸餾廠的單一麥芽或單一穀類單桶原酒，搭配精美細緻的客製化系列標籤，推出12星座系列酒款，每桶裝瓶數量最多僅75瓶。

先前英蓋爾精品洋酒就曾推出The Vintage Malt威倫堡星座前標系列原酒，一推出就隨即售罄，此次重新設計的星座客製前標系列，完整彙集12款不同星座，除了精美的12星座圖騰之外，酒液也皆出自蘇格蘭地區知名蒸餾廠。

比如獅子座客製標系列威士忌，酒液便是來自蘇格蘭高地區的OLD RHOSDHU，OLD RHOSDHU是LOCH LOMOND蒸餾廠所推出的單一麥芽威士忌品牌，自1966開始生產至2000年停產，在獨立裝瓶廠中偶可遇見此品牌酒款，是相當難得的珍品，OLD RHOSDHU威士忌有著鮮明的花果香調，開瓶之際，馥郁的熱帶水果與烤蘋果皮的香氣撲鼻而來，氣息獨特迷人。

摩羯座則是來自蘇格蘭低地區的，位於愛丁堡西部郊區知名的NORTH BRITISH蒸餾廠，這款單一桶單一穀類威士忌充滿歐提夫雪莉桶帶來的椰子和焦糖爆米花的香甜氣息，酒體滑順飽滿，可口的波本威士忌風味中蘊含香料氣息與豐富的甜美椰香，亦是值得細細品味的酒款。

The Vintage Malt威倫堡蘇格蘭威士忌原酒12星座標系列即日起於英蓋爾精品洋酒官網與實體門市正式販售

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

威倫堡1987單一桶單一穀類蘇格蘭威士忌原酒摩羯座，售價13,500元。圖／英蓋爾精品洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
威倫堡1987單一桶單一穀類蘇格蘭威士忌原酒摩羯座，售價13,500元。圖／英蓋爾精品洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
威倫堡2008 FETTERCAIRN單一桶單一麥芽蘇格蘭威士忌原酒天蠍座，售價5,000元。圖／英蓋爾精品洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
威倫堡2008 FETTERCAIRN單一桶單一麥芽蘇格蘭威士忌原酒天蠍座，售價5,000元。圖／英蓋爾精品洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
威倫堡1994 OLD RHOSDHU單一桶單一麥芽蘇格蘭威士忌原酒獅子座，售價12,000元。圖／英蓋爾精品洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
威倫堡1994 OLD RHOSDHU單一桶單一麥芽蘇格蘭威士忌原酒獅子座，售價12,000元。圖／英蓋爾精品洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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