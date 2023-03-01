搶先公開！芝柏神秘駿馬陀飛輪 三月首現日內瓦

律動的躍馬，總給人奔騰、衝刺的意念。瑞士高級鐘表品牌芝柏（Girard Perregaux）推出新款La Esmeralda神秘駿馬陀飛輪白金腕表，並將在3月下旬登場的鐘表與奇蹟（Watches and Wonders）日內瓦表展正式曝光。

La Esmeralda表款最古老的歷史可溯及1889年，當時製表師Constant Girard在巴黎世界博覽會首次發表了玫瑰金表殼的「三金橋陀飛輪」表款，具有三塊橫式、雙箭頭的橋板，展現了視覺上的建築之美；表款至此成為Girard Perregaux日後的無形文化DNA，並在近代以Bridges金橋系列重生，在古典中具有當代氣息。