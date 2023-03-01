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搶先公開！芝柏神秘駿馬陀飛輪 三月首現日內瓦

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
芝柏（Girard Perregaux）推出新款La Esmeralda神秘駿馬陀飛輪白金腕表，並將在3月下旬登場的鐘表與奇蹟（Watches and Wonders）日內瓦表展正式曝光。圖／Girard Perregaux提供
芝柏（Girard Perregaux）推出新款La Esmeralda神秘駿馬陀飛輪白金腕表，並將在3月下旬登場的鐘表與奇蹟（Watches and Wonders）日內瓦表展正式曝光。圖／Girard Perregaux提供

律動的躍馬，總給人奔騰、衝刺的意念。瑞士高級鐘表品牌芝柏（Girard Perregaux）推出新款La Esmeralda神秘駿馬陀飛輪白金腕表，並將在3月下旬登場的鐘表與奇蹟（Watches and Wonders）日內瓦表展正式曝光。

La Esmeralda表款最古老的歷史可溯及1889年，當時製表師Constant Girard在巴黎世界博覽會首次發表了玫瑰金表殼的「三金橋陀飛輪」表款，具有三塊橫式、雙箭頭的橋板，展現了視覺上的建築之美；表款至此成為Girard Perregaux日後的無形文化DNA，並在近代以Bridges金橋系列重生，在古典中具有當代氣息。

18K白金為表殼材質的La Esmeralda「神秘駿馬」（A Secret）陀飛輪腕表，保有品牌經典的「三金橋」陀飛輪機芯，除了表殼、發條盒上的精緻雕刻，43毫米的面盤中再結合了大明火琺瑯並具現於藍、綠與灰的三色面盤，面盤並經過精密的機刻雕花處理。三色面盤將各限量18只、並具有獨立編號。而面盤上的兩匹駿馬，更將展現自1889年奔馳而來、並向未來闊步前向的精密與永恆。

軍官式的可開啟後底蓋，將可欣賞GP09600-2083陀飛輪機芯的打磨修飾與精緻細節。圖／Girard Perregaux提供
軍官式的可開啟後底蓋，將可欣賞GP09600-2083陀飛輪機芯的打磨修飾與精緻細節。圖／Girard Perregaux提供
表款的底蓋在藍寶石玻璃外層再施以藍色琺瑯底蓋與駿馬圖像，劇力萬鈞。圖／Girard Perregaux提供
表款的底蓋在藍寶石玻璃外層再施以藍色琺瑯底蓋與駿馬圖像，劇力萬鈞。圖／Girard Perregaux提供
18K白金的側邊、表耳，以雕刻和琺瑯工藝、重現了瑞士的古典工藝。圖／Girard Perregaux提供
18K白金的側邊、表耳，以雕刻和琺瑯工藝、重現了瑞士的古典工藝。圖／Girard Perregaux提供

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