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李多熙、阿Sa都在背！Chloé新款Penelope包 風格百搭

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
日前出發前往巴黎時裝周的李多熙與阿Sa蔡卓妍，相繼以Chloé的新款Penelope包、大秀機場時尚。圖／摘自IG（合成圖）
日前出發前往巴黎時裝周的李多熙與阿Sa蔡卓妍，相繼以Chloé的新款Penelope包、大秀機場時尚。圖／摘自IG（合成圖）

緊接著在米蘭時裝周後登場的巴黎時裝周正如火如荼展開，不僅大秀連發，名人的機場時尚穿搭，也意外讓人發現23春夏的爆款新包：相繼為李多熙與阿Sa蔡卓妍配戴造型的Chloé的新款Penelope包。

有「韓國第一長腿」之稱的女星李多熙，除了近日有新戲《Island 2》和《單身即地獄2》掀起討論熱度，日前受邀前往巴黎時裝周的李多熙，並在機場被拍攝到以白色滾邊長大衣、寬鬆長褲搭配牛奶咖啡色的新款Penelope包，散發清新行動力、亦不失甜美；香港女團Twins的「阿Sa」蔡卓妍則同樣在香港機場被捕捉到，坐在行李箱上的阿Sa一身白，以帽T搭配Nama環保休閒鞋與大型焦糖棕色Penelope包，更讓人發現包款的百搭潛力，無論優雅、動感，都能輕鬆駕馭。

Penelope包款最具辨視度的設計莫過於表面於接縫和前翻蓋邊緣的皮革編織與流蘇細節，宛如兩條可愛的麻花辮，變成包款的俏皮裝飾，2023春夏新款則有大、中、小三種不同尺寸，並主打焦糖棕、牛奶咖啡色與白色等多種顏色，訂價則為84,500元至64,900元不等，同系列另有Penelope手拿包，並有黑、銀、焦糖棕、水仙花黃或海藍納帕牛皮等選擇，包款並附可拆卸肩帶，可手提或肩背，一物多用。

Penelope牛奶咖啡色小型肩背手提兩用包，64,900元。圖／Chloé提供
Penelope牛奶咖啡色小型肩背手提兩用包，64,900元。圖／Chloé提供
Penelope包款上的編織皮革與經典的金屬硬幣扣，靈感來自品牌的珠寶系列。圖／Chloé提供
Penelope包款上的編織皮革與經典的金屬硬幣扣，靈感來自品牌的珠寶系列。圖／Chloé提供
孫芸芸也曾在IG上曬出與Chloé Penelope焦糖棕包款的自拍。圖／摘自 IG @ aimeeyunyunsun
孫芸芸也曾在IG上曬出與Chloé Penelope焦糖棕包款的自拍。圖／摘自 IG @ aimeeyunyunsun
Penelope焦糖棕中型肩背手提兩用包，84,500元。圖／Chloé提供
Penelope焦糖棕中型肩背手提兩用包，84,500元。圖／Chloé提供

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