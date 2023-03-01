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李多熙、阿Sa都在背！Chloé新款Penelope包 風格百搭
緊接著在米蘭時裝周後登場的巴黎時裝周正如火如荼展開，不僅大秀連發，名人的機場時尚穿搭，也意外讓人發現23春夏的爆款新包：相繼為李多熙與阿Sa蔡卓妍配戴造型的Chloé的新款Penelope包。
有「韓國第一長腿」之稱的女星李多熙，除了近日有新戲《Island 2》和《單身即地獄2》掀起討論熱度，日前受邀前往巴黎時裝周的李多熙，並在機場被拍攝到以白色滾邊長大衣、寬鬆長褲搭配牛奶咖啡色的新款Penelope包，散發清新行動力、亦不失甜美；香港女團Twins的「阿Sa」蔡卓妍則同樣在香港機場被捕捉到，坐在行李箱上的阿Sa一身白，以帽T搭配Nama環保休閒鞋與大型焦糖棕色Penelope包，更讓人發現包款的百搭潛力，無論優雅、動感，都能輕鬆駕馭。
Penelope包款最具辨視度的設計莫過於表面於接縫和前翻蓋邊緣的皮革編織與流蘇細節，宛如兩條可愛的麻花辮，變成包款的俏皮裝飾，2023春夏新款則有大、中、小三種不同尺寸，並主打焦糖棕、牛奶咖啡色與白色等多種顏色，訂價則為84,500元至64,900元不等，同系列另有Penelope手拿包，並有黑、銀、焦糖棕、水仙花黃或海藍納帕牛皮等選擇，包款並附可拆卸肩帶，可手提或肩背，一物多用。
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