李多熙、阿Sa都在背！Chloé新款Penelope包 風格百搭

緊接著在米蘭時裝周後登場的巴黎時裝周正如火如荼展開，不僅大秀連發，名人的機場時尚穿搭，也意外讓人發現23春夏的爆款新包：相繼為李多熙與阿Sa蔡卓妍配戴造型的Chloé的新款Penelope包。

有「韓國第一長腿」之稱的女星李多熙，除了近日有新戲《Island 2》和《單身即地獄2》掀起討論熱度，日前受邀前往巴黎時裝周的李多熙，並在機場被拍攝到以白色滾邊長大衣、寬鬆長褲搭配牛奶咖啡色的新款Penelope包，散發清新行動力、亦不失甜美；香港女團Twins的「阿Sa」蔡卓妍則同樣在香港機場被捕捉到，坐在行李箱上的阿Sa一身白，以帽T搭配Nama環保休閒鞋與大型焦糖棕色Penelope包，更讓人發現包款的百搭潛力，無論優雅、動感，都能輕鬆駕馭。