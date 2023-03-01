快訊

美國畢業生平均薪資10科系「吊車尾」 這行做到中年也難翻身

實現「包色包款」的機會來了！無痛入手CITIZEN全新配色機械表

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
CITIZEN呈現新一代青春撞色機械表款，利用海洋藍、湖水綠、晴空藍等新配色，搭配40毫米表徑，成就出日常配戴必備腕表。圖／CITIZEN提供
CITIZEN呈現新一代青春撞色機械表款，利用海洋藍、湖水綠、晴空藍等新配色，搭配40毫米表徑，成就出日常配戴必備腕表。圖／CITIZEN提供

CITIZEN呈現新一代青春撞色機械表款，利用海洋藍、湖水綠、晴空藍與勃艮地紅新配色，搭配40毫米表徑，成就出日常配戴必備腕表。而且不管是哪一款，價格都是萬元起跳，縱使統統打包回家，「攏毋免驚」！即是口袋不夠深，但這一次終於可以實現「包色包款」的夢想。

CITIZEN的新一代青春撞色機械表，其中的海洋藍款在表盤以類似磨砂方式處理，呈現如同沙地紋路，使人百看不厭。而湖水綠款則是有著腕表由中心擴散至外圈的漸層顏色設計，可輕鬆地穿著搭配；最受關注的莫過於晴空藍款式，又被消費者暱稱為「Tiffay藍」，更是近期最搶手的腕表配色，典雅且高貴氛圍，讓人愛不釋手。不僅如此，還有隱藏版的勃根地紅配色，是指定通路限定色，金屬感漸層表盤設計，在搭配性也是比其他顏色契合度高，除了襯托膚色，復古感的氛圍也是流行關鍵元素。

除了新配色之外，新一代青春撞色機械表利用半圓弧線的精鋼表鍊，能貼合手腕位置提升配戴舒適性，同時搭配拉絲紋、霧面打磨與亮面處理，細微的差異更能彰顯品味。其次，表冠位置打破傳統，下移至四點鐘方向在搭配襯衫或是西裝時，亦不覺得「卡卡」；提高辨識性日期窗設計，更是方便配戴者使用。訂價也是上班族可負擔的起，對有選擇障礙的人來說，更是一大福音，直接包色包款，也不會太困難。

CITIZEN NJ0151-88M機械表，精鋼表殼、表鍊，13,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN NJ0151-88M機械表，精鋼表殼、表鍊，13,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN NJ0151-88L機械表，精鋼表殼、表鍊，13,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN NJ0151-88L機械表，精鋼表殼、表鍊，13,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN NJ0151-88X機械表，精鋼表殼、表鍊，13,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN NJ0151-88X機械表，精鋼表殼、表鍊，13,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN NJ0153-82X機械表，鍍金色精鋼表殼、表鍊，14,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN NJ0153-82X機械表，鍍金色精鋼表殼、表鍊，14,800元。圖／CITIZEN提供

腕表 Tiffany

延伸閱讀

超過40顆米其林星星重量級大廚愛戴！HUBLOT星廚腕表

漢米爾頓FACE 2 FACE III 雙面翻轉雙重個性

MIDZY們看過來！女團ITZY成G-SHOCK亞洲品牌大使 曝光代言美照辣秀長腿

以腔棘魚之名！Blancpain五十噚70周年腕表 正式解密

相關新聞

李多熙、阿Sa都在背！Chloé新款Penelope包 風格百搭

緊接著在米蘭時裝周後登場的巴黎時裝周正如火如荼展開，不僅大秀連發，名人的機場時尚穿搭，也意外讓人發現23春夏的爆款新包：...

實現「包色包款」的機會來了！無痛入手CITIZEN全新配色機械表

CITIZEN呈現新一代青春撞色機械表款，利用海洋藍、湖水綠、晴空藍與勃艮地紅新配色，搭配40毫米表徑，成就出日常配戴必...

遠傳獨家開賣億級畫素「OPPO Reno8 T」頂規版！專案價0元起

春暖花開之際，遠傳宣布攜手人像專家級手機品牌OPPO推出優惠活動，齊攻春季換機熱潮。即日起至3月31日申辦OPPO Re...

台北101變身時尚攝影棚 輕鬆拍出IG美照體驗高空婚紗照

擁有全台最齊全的婚戒珠寶品牌的台北101購物中心，即日起舉辦第三年度的「Wedding 101」系列活動，攜手指標國際婚...

燦坤女神節滿額送串流7日免費看 換季家電促銷全館8折起 再回饋最高2,100元

迎接3月，家電換季潮也即將開跑，燦坤自即日起至3月29日期間推出「春風得意」促銷檔期，全館商品全面8折起，指定品牌商品消...

麗寶福容「住一晚送一晚」！台中人300元暢玩探索世界

台中市民站出來！麗寶樂園回饋市民鄉親，3/1至3/31凡居住在台中市的居民，出示符合居住地址證件，就能以300元優惠票價...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦