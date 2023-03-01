實現「包色包款」的機會來了！無痛入手CITIZEN全新配色機械表

CITIZEN呈現新一代青春撞色機械表款，利用海洋藍、湖水綠、晴空藍與勃艮地紅新配色，搭配40毫米表徑，成就出日常配戴必備腕表。而且不管是哪一款，價格都是萬元起跳，縱使統統打包回家，「攏毋免驚」！即是口袋不夠深，但這一次終於可以實現「包色包款」的夢想。

CITIZEN的新一代青春撞色機械表，其中的海洋藍款在表盤以類似磨砂方式處理，呈現如同沙地紋路，使人百看不厭。而湖水綠款則是有著腕表由中心擴散至外圈的漸層顏色設計，可輕鬆地穿著搭配；最受關注的莫過於晴空藍款式，又被消費者暱稱為「Tiffay藍」，更是近期最搶手的腕表配色，典雅且高貴氛圍，讓人愛不釋手。不僅如此，還有隱藏版的勃根地紅配色，是指定通路限定色，金屬感漸層表盤設計，在搭配性也是比其他顏色契合度高，除了襯托膚色，復古感的氛圍也是流行關鍵元素。

除了新配色之外，新一代青春撞色機械表利用半圓弧線的精鋼表鍊，能貼合手腕位置提升配戴舒適性，同時搭配拉絲紋、霧面打磨與亮面處理，細微的差異更能彰顯品味。其次，表冠位置打破傳統，下移至四點鐘方向在搭配襯衫或是西裝時，亦不覺得「卡卡」；提高辨識性日期窗設計，更是方便配戴者使用。訂價也是上班族可負擔的起，對有選擇障礙的人來說，更是一大福音，直接包色包款，也不會太困難。

CITIZEN NJ0151-88M機械表，精鋼表殼、表鍊，13,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN NJ0151-88L機械表，精鋼表殼、表鍊，13,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN NJ0151-88X機械表，精鋼表殼、表鍊，13,800元。圖／CITIZEN提供