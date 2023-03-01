遠傳獨家開賣億級畫素「OPPO Reno8 T」頂規版！專案價0元起

春暖花開之際，遠傳宣布攜手人像專家級手機品牌OPPO推出優惠活動，齊攻春季換機熱潮。即日起至3月31日申辦OPPO Reno8、OPPO Reno8 T、OPPO首款直式摺疊手機Find N2 Flip等新機，搭配遠傳心5G指定方案，手機專案價0元起，遠傳獨家再加碼春遊限定好禮，包括美顏行動電源限量送、抽萬元春遊旅遊金、舊換新最高加碼再折1,500元等；透過網路門市申辦，加碼再送1,000遠傳幣、搭配指定資費加贈「防駭心守護」服務最高1年優惠。

此外，想要入手空機的消費者，3月於遠傳購買OPPO指定空機再加贈2,000遠傳幣，活動期間針對OPPO旗艦摺疊Find N2 Flip再加碼，再送OPPO網路商店配件購物金3,000元、限量送OPPO Enco Air3藍牙耳機，還有機會抽中Gogoro viva mix belt智慧電動機車等好禮。

OPPO全新推出的OPPO Reno8 T，為OPPO首款搭載1億800萬畫素主鏡頭5G手機，延續人像專家定位，能輕鬆捕捉到更高解析度清晰人像相片，另搭配6.7吋大螢幕、4,800mAh大電量等旗艦級規格，遠傳獨家開賣OPPO Reno8 T（8GB＋256GB）頂規版本，搭配指定方案，手機專案價0元起。摺疊手機界新秀OPPO Find N2 Flip同樣專案價0元起。

遠傳獨家推出春遊限定好禮加碼，3月31日前申辦上述手機並搭配指定資費，免抽限量送內建4段補光燈的美顏行動電源，再抽雄獅旅遊萬元春遊金，可自由選擇飯店或是春遊行程。此外，遠傳網路門市也祭出加碼，活動期間於網路門市申辦OPPO Find N2 Flip，加碼再送1,000遠傳幣，可抵用電信帳單或是在遠傳friDay購物選購商品。

換新機之際，手機防護也要到位，遠傳特別推出雙重防護優惠：到遠傳申辦OPPO指定手機並搭配5G 999元以上資費，再享最高1年「防駭心守護」服務（價值1,056元）；3月31日前申辦指定資費搭配OPPO Reno8 T（8GB＋256GB）再享手機行動裝置保險服務免費一個月。

遠傳持續推廣資源回收再利用，特別推出「舊機交給我，新機你帶走」加碼優惠活動，不限遠傳用戶，消費者只要攜帶可正常使用的舊手機至遠傳直營、加盟門市，透過「遠傳舊換新App」進行檢測估價，5分鐘內即可估算出舊手機回收金額，不論綁約或買空機，3月31日前直接換購OPPO Find N2 Flip最高加碼再折1,500元、換購OPPO Reno8 T（8GB＋256GB）加碼折500元。

針對想入手空機的消費者，3月31日前遠傳用戶購買OPPO Find N2 Flip獨享再加贈2,000遠傳幣。