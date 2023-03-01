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台北101變身時尚攝影棚 輕鬆拍出IG美照體驗高空婚紗照

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
台北101購物中心4樓都會廣場即日起至3/12推出最新打卡點「時尚攝影棚」，推出五個由花藝搭建的夢幻造景包括布幕劇場。圖／台北101提供
台北101購物中心4樓都會廣場即日起至3/12推出最新打卡點「時尚攝影棚」，推出五個由花藝搭建的夢幻造景包括布幕劇場。圖／台北101提供

擁有全台最齊全的婚戒珠寶品牌的台北101購物中心，即日起舉辦第三年度的「Wedding 101」系列活動，攜手指標國際婚戒品牌Cartier、Tiffany & Co.、Bvlgari、Chaumet、CHANEL Jewelry、Harry Winston、Van Cleef & Arpels、De Beers、Piaget以及Boucheron等，以及YSL Beauty、Dior Beauty等新娘美妝保養品牌，只要購買婚戒達到門檻就可以在台北101場域包場2小時，拍出驚艷高空婚紗照。

台北101購物中心指出，先前推出「Wedding 101」，獲得不少新人達消費門檻後，體驗高空婚紗照，所以代表獲得新人喜愛與接受度高，才會持續推出。

台北101結合超高大樓的場域優勢，也是新人們選擇拍攝婚紗的熱點之一，舉辦年度「雲端高空婚紗照」以及「Wedding 101時尚街拍雙人體驗」活動。當中位於89樓的台北101觀景台擁有絕佳高空視野俯瞰大台北，可為準新人婚紗照增添絕無僅有的氣勢，而於101樓戶外360度天空平台Skyline 460拍攝婚紗，也是難得體驗。

為此，台北101推出「雲端高空婚紗照」年度專案，準備結婚的情侶只要先填寫結婚計畫書即日起至年底，於館內配合珠寶品牌當日消費20萬，即能於觀景台非營業時間包場2小時，於觀景台跟購物中心、101樓等地點，拍下最高的婚紗照。

另外，台北101也有「Wedding 101時尚街拍雙人體驗票券」、票價1萬元。3/3至3/18的每周五、六、日下午一點與四點，雙人體驗票可以體驗YSL的妝容服務，再由專業時尚攝影師操刀，於台北101四樓都會廣場、89樓觀景台雲中星月打卡點以及101樓世界最高秘境花園，三個台北101最經典的場景拍下美照，需上網預約。

台北101購物中心4樓都會廣場即日起至3/12推出最新打卡點「時尚攝影棚」，五個由花藝搭建的夢幻造景包括布幕劇場、心形花牆、繁花幻境、粉紅花語、典雅綠徑，美照輕鬆到手。

台北101購物中心攜手館內國際精品珠寶推出年度「Wedding 101」系列活動。圖／台北101提供
台北101購物中心攜手館內國際精品珠寶推出年度「Wedding 101」系列活動。圖／台北101提供
台北101購物中心4樓都會廣場即日起至3/12推出最新打卡點「時尚攝影棚」，推出五個由花藝搭建的夢幻造景包括布幕劇場。圖／台北101提供
台北101購物中心4樓都會廣場即日起至3/12推出最新打卡點「時尚攝影棚」，推出五個由花藝搭建的夢幻造景包括布幕劇場。圖／台北101提供
海瑞溫斯頓HW Logo系列極細微密釘鑲嵌底座鑽石戒指。圖／台北101提供
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Boucheron孔雀羽毛系列戒指。圖／台北101提供
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BVLGARI SERPENTI FOREVER水晶星塵麂皮肩背包。圖／台北101提供
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FENDI Mini Baguette建議售價47,000元。圖／台北101提供
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台北101 婚紗

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