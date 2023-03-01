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燦坤女神節滿額送串流7日免費看 換季家電促銷全館8折起 再回饋最高2,100元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
燦坤日系精品空調全面8.6折起，再享政府最高補助5,000元。圖／燦坤提供
燦坤日系精品空調全面8.6折起，再享政府最高補助5,000元。圖／燦坤提供

迎接3月，家電換季潮也即將開跑，燦坤自即日起至3月29日期間推出「春風得意」促銷檔期，全館商品全面8折起，指定品牌商品消費滿額享最高回饋2,100元，還有燦坤K幣享最高折抵放大20倍優惠。另外，除了空調早鳥優惠，燦坤再推「空調熊速配」服務，今天買、明天裝；即日起至3月10日燦坤更針對女神節祭出多重好康，大小家電一次購齊就趁現在。

實體會員凡於活動期間選購指定品牌單品即享燦坤K幣最高10%回饋，指定商品消費滿額還能再享面額最高1,000元的「春風得意券」，及指定品項200元現折券。銀行優惠部分，購買指定商品刷指定10家銀行信用卡並分3、6、8期享0利率，即可獲得800元現折贈品券回饋，指定銀行、支付最高再享7%回饋。

迎接38國際婦女日，燦坤自即日起至3月10日，特別推出女神節專屬優惠，凡於活動期間購買指定品類商品，包括蘋果指定機型、Dyson吹風機及造型器系列、吹風機及電動牙刷、輝葉全系列，單筆發票滿380元、並成功綁定燦坤新版App，即贈串流平台MyVideo 7日免費序號。燦坤額外加碼再抽3大女神夢幻逸品，憑單張發票消費滿3,880元，就有機會免費帶走Beats Studio Buds無線抗噪入耳式耳機、BLAUPUNKT智能冷熱眼部按摩器等實用好禮。

燦坤K幣折抵放大用省更多，購買指定商品使用50燦坤K幣，即可享有燦坤K幣折抵放大優惠，最高折抵倍數高達20倍，獨家推薦Samsung Galaxy S23旗艦系列新機，還有包括75吋大電視、洗脫烘滾筒洗衣機、筆記型電腦、曲面顯示器、電鬍刀等，最高折抵優惠達3,000元。

燦坤線上購物檔期同步開跑，選購指定品項除享有會員促銷價外，還可另外再領「春風得意券」直接折抵結帳金額。智慧顯示器、電動牙刷、平板電腦、手持無線織物清潔機等優惠爆品最低5折起優惠。

Dyson Supersonic吹風機托帕石橙紅限定版，會員促銷價14,600元。圖／燦坤提供
Dyson Supersonic吹風機托帕石橙紅限定版，會員促銷價14,600元。圖／燦坤提供
Apple Watch Series 8會員促銷價12,255元。圖／燦坤提供
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