「全家行動購」38女神節消費滿額登記抽18K金鑽石項鍊
春天女神降臨，全家便利商店「全家行動購」即日起展開38女神節系列活動，3月1日至3月28日全館單筆消費滿3,800元即可登記抽市值近16,000元的18K金鑽石項鍊；活動期間還可享指定美食及生活用品任選3件8折、「全家i健康」指定商品第3件8元等眾多優惠，3月8日當天更將推出全館單筆消費滿3,000現折380元等活動。
活動期間全盈+PAY亦正式於「全家行動購」開通使用，只要單筆消費滿600元即贈送60元全盈儲值金，新戶、指定帳戶再享回饋，最高可獲得180元。
「全+1商城」同樣自即日起至3月28日舉辦「春日女王節」活動，提供美妝保養、美食商品下殺優惠，最低38折起，每周五至周日可享全館免運費；活動期間累計消費滿1,000元，還可兌換100元「全家」購物金；3月8日至3月28日則推出累積消費滿1,388元兌換138元購物金活動。
全家便利商店自2019年瞄準賣家需求，首推「好賣+」開店平台，提供賣家免費建立賣場、店到店寄取件、每周快速結帳等便利服務；為持續協助賣家優化銷售服務，於去年再推出全新「超級好賣」開店平台，以免收費、低運費特色，提供社群賣家全方位開店方案，雙平台已吸引近50萬名賣家、開設超過百萬個賣場，成交超過2,700萬筆訂單，搭配全台灣超過4,100間全家便利商店店舖寄取貨服務，打造完整賣家生態圈。
為提供賣家更便利與即時的社群銷售服務，全家便利商店「超級好賣」更於近期推出「LINE小幫手」新功能，免費協助賣家「關鍵字回覆」與「推播訊息設定」，賣家只需將「LINE小幫手」加入賣場群組並設定關鍵字，當買家打出關鍵字，就會自動推薦相對應商品。
此外，全家便利商店「好賣+」、「超級好賣」持續提供好康回饋賣家，雙平台每月皆推出寄件滿百件回饋活動，凡每月寄件數達標，無需抽獎、沒有名額限制，即可獲得3C好禮及購物金回饋，最高可獲得iPhone 14 Pro。即日起「好賣+」與「超級好賣」雙平台更推出3天快閃寄件活動，賣家於3月1日至3月3日達寄件數50件以上，即可獲得FMC超柔抽取式衛生紙10串（市價2,300元）。
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