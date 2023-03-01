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消費6千送6千！台北遠東香格里拉發「餐飲大紅包」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台北遠東香格里拉推餐飲大紅包，消費滿6千送6千。圖／台北遠東提供
台北遠東香格里拉推餐飲大紅包，消費滿6千送6千。圖／台北遠東提供

台北遠東香格里拉搶攻政府即將發放的6千元現金補助商機，推出住房和餐飲消費滿6千送6千的回饋活動，國人於2023年5月1日至31日期間，於飯店住房或是餐廳消費滿6千元，即可獲得6千元「餐飲大紅包」，共有6張千元餐飲抵用券，可於2023年9月30日前到飯店館內任一餐廳或酒廊使用，每次不限使用張數，只要消費滿3千即可使用一張。業者預估，這波回饋活動將為飯店的「後疫情食代」，帶來20%的業績成長。

因疫情趨緩，國境解封，國際旅客回流加上年節旅遊聚餐消費，台北遠東香格里拉去年第四季起餐飲、宴會業績已恢復疫情前水準。

為搶搭這波6千元政府補助熱潮，祭出加碼回饋價值6千元的「餐飲大紅包」，只要在5月份入住台北遠東香格里拉，或是到飯店各餐廳消費滿6千元即可獲得「餐飲大紅包」；可於9月30日前到飯店的5家美食餐廳包含連續5年榮獲米其林推薦的香宮粵菜餐廳、上海醉月樓、馬可波羅義大利餐廳、ibuki日本料理，以及人氣自助餐廳遠東Café，皆可使用。

此外，台北遠東今年也計畫推出一系列餐飲活動，包含邀請國外星級名廚與得獎調酒師客座、跨界聯名、節慶美食、主題下午茶與頂級餐酒宴等。

相關資訊可洽餐飲訂位專線：02-7711-2080、訂房專線：02-2376-3266。

餐廳 疫情

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