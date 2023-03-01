義大利人也懂長輩圖？家樂福限量開賣早安蓮花氣泡酒

受到許多台灣民眾喜愛的「長輩圖」飄洋過海紅到義大利！由推出「劍人夕鶴」紅酒一夕爆紅的沃芙酒業，最新力作「長輩圖早安氣泡酒」將由家樂福量販獨家通路專賣，原價800元，特價699元，全台每家量販限量6瓶，賣完為止，話題度滿分，準備再度佔領所有對話群組。

此款粉紅氣泡酒是使用Nebbiolo、Moscato、Glera、Bonarda等葡萄品種，以Charmat夏馬槽法二次發酵而成，完美呈現果香及綿密口感，有著Extra Dry甜度等級，風味上有著紫羅蘭、櫻桃、莓果與些許礦石等氣息隨氣泡散出，帶著草莓香氣撲鼻而來。適合做為開胃酒、下午小酌，也適合搭配任何菜式，麻辣鍋、炸物也都非常適合。

原本酒標上的蓮花圖樣在業者的巧思下，加上長輩圖最愛的早安字樣，吸睛度立刻破表，不管是想要收藏、交換禮物，還是想要趁聚會時送給長輩，肯定讓人印象深刻。

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