注意看，這個品牌太狠了！新品形象照大玩穿越、還有潮牌來加持

為了501®牛仔褲誕生150年，備受玩家青睞的Levi’s® Vintage Clothing（簡稱LVC）系列，特別重現多款復古工裝，一針一線還原歷史檔案室中的經典設計，更讓新品形象廣告，大玩穿越手法，一點都不違和。不僅如此，Levi’s®還與Stüssy一同合作，推出聯名限定系列501®牛仔褲和丹寧外套，兩大品牌聯手，成為話題之作。

LVC的春夏系列包括品牌在取得專利後、以結實耐磨棉料製成的首批1870年代高腰工作褲為藍本的復刻單品，Levi’s®回溯當年寬鬆版型褲管、未標示品牌識別的鈕釦及鉚釘，以及腰部採收腰設計等特色。更有取材自1920年代的Sunset Chambray襯衫，這是一款採用日製天然靛青藍染chambray面料的套頭襯衫，特色是綴有當時流行的子品牌「Sunset」標籤。最後，不容錯過的還有一款內華達州風格工裝褲，設計和 501®連身褲相近，但在腿側多增加了工具放置口袋設計，頓時讓人猶如回到過去。

腰部採收腰設計，並於中央首見Levi’s®初代皮牌，取材自經典1870年代高腰工作褲。圖／Levi’s®提供

除了LVC以復刻款紀念501®牛仔褲誕生150年，Levi’s®還與Stüssy合作，打造限定款501®褲款，有著粗獷、仿舊水洗淺藍色澤，原創經典版型搭配直筒褲管、五口袋及限定排釦。左前和右後褲管以浮雕方式呈現本次Stüssy & Levi's®合作的特別圖案。而限定系列中的Type II丹寧夾克外套以相同的面料呈現，順應時下穿用習慣，改為較為寬鬆的袖口並增添雙貼邊口袋。細節部分，增添了異材質拼接的燈芯絨衣領，最令人眼睛一亮的，則是內裡有Stüssy經典8號黑球Logo印花。

Maison Kitsuné與日本運動服品牌and wander合作系列，創作出能夠適應多種戶外活動氣候之下的時髦服飾。圖／onefifteen提供

而被消費者暱稱為「小狐狸」的法國時尚品牌Maison Kitsuné這季呈現與日本運動服品牌and wander合作系列，創作出能夠適應多種戶外活動氣候之下的時髦服飾。採用反光、防水尼龍和涼感材質面料為主，加上透氣棉來打造系列夾克、短褲和襯衫等單品。同時備有一款強力抗磨損且具防水機能的背包，Maison Kitsuné藉由跨界合作，讓人穿戴系列服裝時，可充分享受戶外活動樂趣，毫無後顧之憂。

Stüssy & Levi's®限定系列 501®丹寧褲，6,900元。圖／Levi’s®提供

Stüssy & Levi's®限定系列Type II丹寧夾克外套，8,900元。圖／Levi’s®提供

Maison Kitsuné與and wander合作系列夾克。圖／onefifteen提供

LVC復刻系列短袖T恤，2,800元。圖／Levi’s®提供

LVC復刻系列1870年代夾克襯衫，8,200元。圖／Levi’s®提供