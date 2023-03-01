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賀！台灣香水師琴酒於世界琴酒大賽獲1金1銀

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
香水師安薛佛（Anne Scheffer）中於2023世界琴酒大賽獲得世界金牌肯定。圖／香水師琴酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
香水師安薛佛（Anne Scheffer）中於2023世界琴酒大賽獲得世界金牌肯定。圖／香水師琴酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

來自台灣的香水師琴酒（Perfumer's Gin）再下一城！繼2022年於世界琴酒大賽（World Gin Awards）以「Perfumer's Gin 2021」獲得「最佳現代風格琴酒」台灣冠軍大獎後，再度於2023世界琴酒大賽以「香水師藻琴酒限量版（Perfumer's Varec Gin 2022，Limit Edition）」，勇奪「世界最佳香料琴酒（World Best Signature Botanical）」金牌。

跨界到烈酒圈的香水師安薛佛（Anne Scheffer），以香水的原理架構來製作琴酒。這次獲得世界冠軍的酒款「香水師藻琴酒限量版」，使用台灣綠藻及台灣原生紫芽山茶，再加入古樹普洱級檜木等木質元素，成為一瓶略帶鹹感的清新草本味的亞洲風格琴酒，特別適合搭配精緻台菜及頂級日本生食料理。

此外，「香水師自由琴酒（Perfume's 2022 Liberty）」，採用中外22種植物原料與秘密配方，以摩登（Modern）、清新（Fresh）、律動（Vibe）為定位，今年則獲得「最佳現代風格琴酒（Contemporary Style Gin）」銀牌肯定。

香水師自由琴酒。圖／香水師琴酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
香水師自由琴酒。圖／香水師琴酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
香水師安薛佛於2023世界琴酒大賽拿下1金1銀。圖／香水師琴酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
香水師安薛佛於2023世界琴酒大賽拿下1金1銀。圖／香水師琴酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
香水師藻琴酒限量版。圖／香水師琴酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
香水師藻琴酒限量版。圖／香水師琴酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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