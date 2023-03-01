王品5大鍋物「送6000」！抽iPhone14、加送和牛玫瑰花

政府普發全民的6,000元，即將於4月入袋。配合政府政策，王品集結旗下「聚日式鍋物」、「尬鍋」、「青花驕」、「嚮辣」及「和牛涮」等5個鍋物品牌，自即日起推出「6000元振興禮金」，可供民眾用餐折抵。另外消費滿額，還可抽iPhone 14。慶祝38女王節，女性至嚮辣用餐，還可獲贈「女王限定和牛玫瑰花」。

即日起至3月15日期間，民眾使用王品瘋美食App，就可免費兌換「聚日式鍋物、尬鍋、青花驕、嚮辣、和牛涮」等5個品牌的120元優惠券，每品牌各10張，共計總值6,000元。憑券至門市消費，單筆消費滿千即可現抵1張，優惠券也可轉贈給其他同為瘋美食會員的朋友使用，期限至4月28日止。另外自即日起至4月28日期間，至5大鍋物品牌消費，不論內用或外帶，消費滿千並使用瘋美食app結帳，就有機會抽中iPhone 14。