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foodpanda 3月優惠碼懶人包 跟著五月天唱起來享優惠

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
五月天熱門歌曲「派對動物」變成優惠碼，麥當勞、星巴克特定品項第2件半價。圖／foodpanda提供
五月天熱門歌曲「派對動物」變成優惠碼，麥當勞、星巴克特定品項第2件半價。圖／foodpanda提供

今年初「五月天」以一系列形象影片正式加入「叫foodpanda送」的行列，3月起更將經典歌曲、歌詞變成優惠碼，美食外送最高現折180元，讓天團陪你吃吃喝喝、荷包不哭泣。另外，3月還有麥當勞蘋果派、星巴克咖啡第2件半價，漢堡王花生培根牛肉堡買1送1優惠，趕快把以下優惠碼記下來，搭配線上付款即可使用，數量有限，兌完為止。

即日起至3月31日，早餐時段訂購麥當勞滿300元，輸入優惠碼「早享麥當勞」享8折，最高折抵70元，每人可用1次。3月限時加碼，完成「點數獎勵」指定集點卡再拿麥當勞30元美食金。訂購Pasta Hut滿300元，輸入優惠碼「pastahut75」現折75元。訂購必勝客單點紙包麵／飯，免輸入優惠碼送夏威夷個人披薩。

即日起至3月14日，免輸入優惠碼訂購麥當勞蘋果派享第2件5折，訂購星巴克特大杯焦糖瑪奇朵或特選美式享第2杯半價。即日起至3月12日，免輸入優惠碼訂購達美樂夢幻四喜中披薩套餐享7.5折。3月7日至3月27日，訂購漢堡王花生培根牛肉堡，輸入優惠碼「好堡會花生」享買1送1。pandapro用戶訂購漢堡王免輸入優惠碼滿359元現折60元。

另外，整個3月美食外送推多組不同額度的滿額優惠，滿259元輸入優惠碼「派對動物」享9折，最高折抵60元，每人可用2次；滿399元輸入優惠碼「letsgo」現折60元，每人可用1次；滿599元，輸入優惠碼「partyparty」現折90元，每人可用1次；滿899元，輸入優惠碼「allnight」現折180元，每人可用6次；滿1,499元，輸入優惠碼「ohohoh」現折300元，每人可用10次。訂購美食外送指定店家8折起；訂購指定店家滿349元，輸入優惠碼「三月熊送」再享8.5折，最高折抵60元，每人可用1次，疊加優惠最低6.8折起。

生鮮雜貨也別忘了優惠碼，即日起至3月7日，訂購生鮮雜貨指定店家滿899元，輸入優惠碼「麵包玫瑰」享8.2折，最高折抵200元，每人可用1次。即日起至3月31日，訂購生鮮雜貨滿599元，輸入優惠碼「lonelylonely」享8.5折，最高折抵250元；滿1,299元，輸入優惠碼「goodbye」享8折，最高折抵500元，每人各可用1次。3月11日至3月12日，訂購生鮮雜貨指定店家滿999元，輸入優惠碼「貓咪老虎」或「麻雀蝙蝠」享7.5折，最高折抵500元，每人各可用 1 次。3月15日至3月21日，訂購生鮮雜貨指定店家滿999元，輸入優惠碼「寵物派對」享7.9折，最高折抵250元，每人可用1次。3月26日，訂購生鮮雜貨指定店家滿999元，輸入優惠碼「都要大步」享7.5折，最高折抵500元，每人可用1次。

pandamart熊貓超市3月也推專屬優惠，即日起至3月31日，指定分店滿599元輸入優惠碼「manymany」享8.5折，最高折抵250元；滿1,299元，輸入優惠碼「goodtimes」享8折，最高折抵500元，每人各可用1次。3月4日當天於指定分店訂購滿649元，輸入優惠碼「瘋狂胡鬧」享7.5折，最高折抵500元，每人可用1次。3月18日當天指定分店訂購滿649元，輸入優惠碼「瘋狂慶祝」享7.5折，最高折抵500元，每人可用1次。

3月份使用JCB信用卡、中國信託LINE PAY卡在foodpanda消費也有獨家優惠，滿額輸入優惠碼最高現折100元，精打細算的外送重度使用者別錯過。

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