8款大比薩199元！必勝客：吃夏威夷比薩 氣走義大利隊

WBC世界棒球經典賽開打，已經多次惹怒義大利人的「必勝客」特別連續12天推出「大比薩199元」的限時優惠，共計包含夏威夷、燻雞絲蘑菇等8種口味。另外還有適合多人看球共享的派對組合，每套799元起。必勝客也號召粉絲一起狂嗑夏威夷大比薩，幫助中華隊氣走義大利。

即日起至3月12日期間，必勝客推出「大比薩199元」的限時優惠，共計有夏威夷、雙層美式臘腸、彩蔬鮮菇、燻雞絲蘑菇、煙燻黃金總匯、臘腸起司三重奏、白醬燻雞培根與熱帶鳳梨鮮蝦等8種指定口味，不分平假日均可適用。除此之外，大比薩1個再加指定大拼盤1份，特價799元起；外帶2個大比薩再加指定大拼盤1份，每套999元起。