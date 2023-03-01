蝦皮購物「3.3品牌購物節」攜手YAMAHA送10台JOG 125

春來乍到的3月是出門踏青的好時機，蝦皮購物瞄準換季商機，「3.3品牌購物節」攜手巴黎萊雅、蘭蔻、Dyson等百大品牌推出5折起優惠，還有用戶最愛的全站299元起免運券、商城85折券。此外，蝦皮購物觀察隨著氣溫漸暖，騎車出遊的需求也隨之提升，站上「安全帽」、「機車手套」等關鍵字都躍升2月百大熱搜榜，因此首度攜手機車大廠YAMAHA，送出總價值67萬元的10台YAMAHA JOG 125機車，只要3月2日觀看跨夜直播並投票、3月3日當天下單滿3,000元至活動頁登記、遊玩蝦蝦果園遊戲等，就有機會把YAMAHA機車騎回家。

蝦皮購物「3.3品牌購物節」，網羅巴黎萊雅、蘭蔻、Dyson等百大品牌祭出最低5折起優惠，更狂灑用戶最愛的全站299元起免運券5張，即日起預領免運券，再送限量3,333元、333元優惠券，3月3日當天先用先贏，另有各式明星囤貨組。

隨著口罩禁令鬆綁，民眾出遊拍照開始脫下口罩，美妝保養的需求也跟著提升，蝦皮購物「3.3品牌購物節」強打DR.WU杏仁酸亮白煥膚精華18%（30ml）2件原價3,200元，3月3日直殺5折、優惠價1,600元；巴黎萊雅玻尿酸眼霜級撫紋精華霜2件組3月3日特惠價1,799元；小資女孩必備的Kiehl’s契爾氏金盞花植物精華化妝水組3月3日優惠價3,100元。

春天到來氣溫漸暖，除了收拾冬裝，居家也適合來場換季大掃除，蝦皮購物「3.3品牌購物節」主打ECOVACS全能掃拖機器人3月3日現省超過1萬元、優惠價26,888元。出遊必備的環保水杯和美食也有優惠，造型可愛又環保的樂扣樂扣嚼對搖搖吸管杯雙入組3月3日優惠價999元；快車肉乾招牌特厚蜜汁豬肉乾豪華升級包3月3日優惠價200元。另外更攜手漢堡王、麥當勞暖心獻上最低5折起優惠，3月3日漢堡王小華堡半價只要50元、麥當勞原味麥脆鷄腿即享券下殺51元，眾多美食優惠整點時段限時開搶。

蝦皮購物「3.3品牌購物節」首次攜手機車大牌YAMAHA送出10台YAMAHA JOG 125機車，輕量化的機身和節能引擎，是小資族通勤及出遊的好夥伴。即日起至3月3日於指定活動頁登記，並在3月3日當天於全站下單消費滿3,000元即能參與抽獎。此外，於3月2日晚間9點觀看「3.3品牌購物綜藝秀」跨夜直播並參加投票，或是玩「蝦蝦果園」收成10顆機車種子，都有機會把機車騎回家。