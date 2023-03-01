超過40顆米其林星星重量級大廚愛戴！HUBLOT星廚腕表

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Hublot Big Bang Unico星廚腕表，42毫米大馬士革鋼表殼、HUB1280 UNICO自製自動上鍊飛返計時機芯，74萬9,000元，全球限量200只。圖／宇舶表提供
Hublot Big Bang Unico星廚腕表，42毫米大馬士革鋼表殼、HUB1280 UNICO自製自動上鍊飛返計時機芯，74萬9,000元，全球限量200只。圖／宇舶表提供

「我喜歡融合各類食材，通過不同食材的組合搭配以發掘味道的更多可能，這與製表界中融合各類材質的創新精神不謀而合。」全球摘星最多的女主廚、宇舶表（HUBLOT）品牌大使安妮索菲皮克（Anne-Sophie Pic）說。宇舶表自2017年至今，陸續與5位米其林星級名廚合作，深入探索製表與烹飪藝術融合的可能性，除了安妮索菲皮克，宇舶表的品牌大使還包括台灣饕客最熟悉的亞尼克亞蘭諾（Yannick Alléno）、以及歐洲最年輕的米其林3星主廚安德利亞斯卡米納達（Andreas Caminada）；獲獎無數、備受讚譽的三星主廚保羅派雷（Paul Pairet）、埃內科艾特薩（Eneko Atxa）也是經常合作的品牌摯友。

宇舶表今推出Big Bang Unico星廚腕表，42毫米表殼及表圈以以主廚鍾愛的頂級廚刀材質大馬士革鋼材打造，其無與倫比的韌性和強度、和優異的邊緣銳度和切割能力，因用於鍛造耐磨且鋒利的刀劍而聞名，一把刀往往要10萬台幣以上。星廚腕表更請來瑞典名家Damasteel特別鑄造，焊接304L和316L兩種不同的鋼材，經過焊接鍛造及重複折疊超過100層，再進行壓實處理、經專利粉末冶金及軋製扭轉，打造製造特殊的莫列波紋。表殼上清晰獨特的大馬士革鋼花紋，則需要透過冶金師傅以古老的手工工藝，結合Damasteel®的創新技術製作。

「Big Bang Unico星廚腕表採用的大馬士革鋼材質，展現大自然與人文的共通點，意即大馬士革鋼透過時間賦予獨特的花紋，擁有過去與未來的精髓。」亞尼克阿雷諾對於星廚腕表採用大馬士革鋼材製作感到別具意義，而埃內科艾特薩也格外欣賞這種材質所乘載的廚藝情感：「Big Bang Unico星廚腕表選擇以大馬士革鋼這種古老材質傳遞情感，融合現代的製表工藝技術，使腕表呈現創新的藝術效果！」

全球限量200只的星廚腕表表帶更特別以廚師圍裙的質料製成，搭配搭載宇舶自製UNICO 飛返計時機芯，以主廚不可或缺的刀具，圍裙和時計，向主廚大師致意。

Hublot品牌大使Yannick Alleno配戴BIG BANG UNICO星廚腕表。圖／宇舶表提供
Hublot品牌大使Yannick Alleno配戴BIG BANG UNICO星廚腕表。圖／宇舶表提供
Hublot品牌摯友Paul Pairet配戴BIG BANG UNICO星廚腕表。圖／宇舶表提供
Hublot品牌摯友Paul Pairet配戴BIG BANG UNICO星廚腕表。圖／宇舶表提供
Hublot品牌大使Yannick Alleno與Anne-Sophie Pic配戴BIG BANG UNICO星廚腕表。圖／宇舶表提供
Hublot品牌大使Yannick Alleno與Anne-Sophie Pic配戴BIG BANG UNICO星廚腕表。圖／宇舶表提供
Hublot品牌摯友Eneko Atxa配戴BIG BANG UNICO星廚腕表。圖／宇舶表提供
Hublot品牌摯友Eneko Atxa配戴BIG BANG UNICO星廚腕表。圖／宇舶表提供
Hublot Big Bang Unico星廚腕表，42毫米大馬士革鋼表殼、HUB1280 UNICO自製自動上鍊飛返計時機芯，74萬9,000元，全球限量200只。圖／宇舶表提供
Hublot Big Bang Unico星廚腕表，42毫米大馬士革鋼表殼、HUB1280 UNICO自製自動上鍊飛返計時機芯，74萬9,000元，全球限量200只。圖／宇舶表提供
Hublot Big Bang Unico星廚腕表，42毫米大馬士革鋼表殼、HUB1280 UNICO自製自動上鍊飛返計時機芯，74萬9,000元，全球限量200只。圖／宇舶表提供
Hublot Big Bang Unico星廚腕表，42毫米大馬士革鋼表殼、HUB1280 UNICO自製自動上鍊飛返計時機芯，74萬9,000元，全球限量200只。圖／宇舶表提供
Hublot Big Bang Unico星廚腕表，42毫米大馬士革鋼表殼、HUB1280 UNICO自製自動上鍊飛返計時機芯，74萬9,000元，全球限量200只。圖／宇舶表提供
Hublot Big Bang Unico星廚腕表，42毫米大馬士革鋼表殼、HUB1280 UNICO自製自動上鍊飛返計時機芯，74萬9,000元，全球限量200只。圖／宇舶表提供
Hublot品牌大使Anne-Sophie Pic配戴BIG BANG UNICO星廚腕表。圖／宇舶表提供
Hublot品牌大使Anne-Sophie Pic配戴BIG BANG UNICO星廚腕表。圖／宇舶表提供
Hublot品牌大使Andreas Caminada配戴BIG BANG UNICO星廚腕表。圖／宇舶表提供
Hublot品牌大使Andreas Caminada配戴BIG BANG UNICO星廚腕表。圖／宇舶表提供

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