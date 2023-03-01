超過40顆米其林星星重量級大廚愛戴！HUBLOT星廚腕表

「我喜歡融合各類食材，通過不同食材的組合搭配以發掘味道的更多可能，這與製表界中融合各類材質的創新精神不謀而合。」全球摘星最多的女主廚、宇舶表（HUBLOT）品牌大使安妮索菲皮克（Anne-Sophie Pic）說。宇舶表自2017年至今，陸續與5位米其林星級名廚合作，深入探索製表與烹飪藝術融合的可能性，除了安妮索菲皮克，宇舶表的品牌大使還包括台灣饕客最熟悉的亞尼克亞蘭諾（Yannick Alléno）、以及歐洲最年輕的米其林3星主廚安德利亞斯卡米納達（Andreas Caminada）；獲獎無數、備受讚譽的三星主廚保羅派雷（Paul Pairet）、埃內科艾特薩（Eneko Atxa）也是經常合作的品牌摯友。

宇舶表今推出Big Bang Unico星廚腕表，42毫米表殼及表圈以以主廚鍾愛的頂級廚刀材質大馬士革鋼材打造，其無與倫比的韌性和強度、和優異的邊緣銳度和切割能力，因用於鍛造耐磨且鋒利的刀劍而聞名，一把刀往往要10萬台幣以上。星廚腕表更請來瑞典名家Damasteel特別鑄造，焊接304L和316L兩種不同的鋼材，經過焊接鍛造及重複折疊超過100層，再進行壓實處理、經專利粉末冶金及軋製扭轉，打造製造特殊的莫列波紋。表殼上清晰獨特的大馬士革鋼花紋，則需要透過冶金師傅以古老的手工工藝，結合Damasteel®的創新技術製作。

「Big Bang Unico星廚腕表採用的大馬士革鋼材質，展現大自然與人文的共通點，意即大馬士革鋼透過時間賦予獨特的花紋，擁有過去與未來的精髓。」亞尼克阿雷諾對於星廚腕表採用大馬士革鋼材製作感到別具意義，而埃內科艾特薩也格外欣賞這種材質所乘載的廚藝情感：「Big Bang Unico星廚腕表選擇以大馬士革鋼這種古老材質傳遞情感，融合現代的製表工藝技術，使腕表呈現創新的藝術效果！」