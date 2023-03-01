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英凱特王儲妃愛包Grace Han首現北師美術館！三日限定

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
英國凱特王妃多次使用了Grace Han的Love Letter手提包出席公開活動，也讓品牌與包款受到全世界VIP關心。圖／Grace Han提供
英國凱特王妃多次使用了Grace Han的Love Letter手提包出席公開活動，也讓品牌與包款受到全世界VIP關心。圖／Grace Han提供

曾受英國凱特王儲妃喜愛的倫敦設計、台灣設計師品牌Grace Han，今日首度在台呈現「Grace Han Ｘ王陳靜文女士藝術聯展」。展覽除帶人一探品牌的創立歷程、品牌創辦人母親的繪畫藝術作品，更首次完整展示品牌的多款包款、輕珠寶飾品與工藝細節，馭風格於有形。

於2012年創立的Grace Han是由台灣設計師Grace所操刀、設計、負責，本次展覽並概分為靜（Serenity）、觀（Vision）、達（Embience）三大部分。曾為凱特王儲妃愛用的情書（Love Letter）包、象徵蛻變的蝴蝶（Butterfly）包與芭蕾（Ballet Lesson）三大包款被如實驗室般拆解，一一引人近距離欣賞包含五金、皮料、手把的不同細節，除了完整呈現品牌在皮革染製、五金電鍍的嚴選，並感性傳遞設計師如何受到畫家也是書法家的母親、王陳靜文女士於藝術的啟迪，並轉換至包款的輪廓與細節。

其中「喜馬拉雅Love Letter手提包」則是品牌的2022年重量級包款，以霧面的喜馬拉雅鱷皮革搭配的白金色五金配件，特殊染色皮革並交由資深工匠鞣製，細節處再採用平削與切削工藝，以維持包款的硬挺、但實際使用不顯沈重。

Ballet Lesson帆布托特包與Ballet Lesson芭蕾舞者掛飾則都具備品牌高辨識度的「百褶」特色，前者將百褶皮面重現於包款側邊並搭配義大利Robyn雙色交織帆布、共有兩種尺寸；後者則結合小牛皮與烏干紗立體裙擺，不僅還原芭蕾舞者翩翩起舞的曼妙一瞬，並以布料展現百褶技法，舞者身上並有品牌縮寫的GH草寫金屬銘牌，並可包款自由配對造型。Dancing Iron系列則把時裝工具的「熨斗」靈巧重現，目前共有耳環、項鍊兩種輕珠寶，除了造型「熨斗」側邊鑲鑽、底部並刻有Grace Han字樣，一如設計師將巧思與工藝耐心「燙熨」、完美呈現。

本次展覽「Grace Han Ｘ王陳靜文女士藝術聯展」將採預約制，地點為國立臺北教育大學北師美術館，展覽時間為每日下午1點至5點，並從3月2日（四）開展至3月4日（六）為主，可洽預約專線：0931-053-010，服務時間則為每日10:00-18:00。

Grace Han品牌創辦人Grace的母親王陳靜文女士常於畫室創作，也給設計師帶來了潛移默化的藝術氣息薰陶。圖／Grace Han提供
Grace Han品牌創辦人Grace的母親王陳靜文女士常於畫室創作，也給設計師帶來了潛移默化的藝術氣息薰陶。圖／Grace Han提供
Ballet Lesson芭蕾舞者掛飾鷗灰色款，約9,184元。圖／Grace Han提供
Ballet Lesson芭蕾舞者掛飾鷗灰色款，約9,184元。圖／Grace Han提供
現場「靜（Serenity）」的展出內容將品牌三大經典包款：芭蕾、情書、蝴蝶包的細節完整拆解。記者李政龍／攝影
現場「靜（Serenity）」的展出內容將品牌三大經典包款：芭蕾、情書、蝴蝶包的細節完整拆解。記者李政龍／攝影
展覽並展示了年度重量級新品喜馬拉雅情書包的工藝細節與設計過程。記者李政龍／攝影
展覽並展示了年度重量級新品喜馬拉雅情書包的工藝細節與設計過程。記者李政龍／攝影
Love Letter手提包搭配Ballet Lesson芭蕾舞者掛飾玫瑰煙色款。圖／Grace Han提供
Love Letter手提包搭配Ballet Lesson芭蕾舞者掛飾玫瑰煙色款。圖／Grace Han提供
品牌經典的百褶由正面轉至側面的把手皮革，並經設計師多次測試皮革的燙熨溫度，以臻至完美。圖／Grace Han提供
品牌經典的百褶由正面轉至側面的把手皮革，並經設計師多次測試皮革的燙熨溫度，以臻至完美。圖／Grace Han提供
Ballet Lesson芭蕾舞者掛飾玫瑰煙色款，約9,184元。圖／Grace Han提供
Ballet Lesson芭蕾舞者掛飾玫瑰煙色款，約9,184元。圖／Grace Han提供
喜馬拉雅Love Letter大手提包。圖／Grace Han提供
喜馬拉雅Love Letter大手提包。圖／Grace Han提供
Dancing Iron項鍊。圖／Grace Han提供
Dancing Iron項鍊。圖／Grace Han提供
從皮料的顏色、縫線的選用，每個細節都成就了包款的雅緻風格。記者李政龍／攝影
從皮料的顏色、縫線的選用，每個細節都成就了包款的雅緻風格。記者李政龍／攝影
Ballet Lesson芭蕾舞者掛飾將可搭配同系列包款，以顏色激盪出能量的變化。圖／Grace Han提供
Ballet Lesson芭蕾舞者掛飾將可搭配同系列包款，以顏色激盪出能量的變化。圖／Grace Han提供
Ballet Lesson小帆布托特包珍珠藍，約49,596元。圖／Grace Han提供
Ballet Lesson小帆布托特包珍珠藍，約49,596元。圖／Grace Han提供

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