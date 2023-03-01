英凱特王儲妃愛包Grace Han首現北師美術館！三日限定

曾受英國凱特王儲妃喜愛的倫敦設計、台灣設計師品牌Grace Han，今日首度在台呈現「Grace Han Ｘ王陳靜文女士藝術聯展」。展覽除帶人一探品牌的創立歷程、品牌創辦人母親的繪畫藝術作品，更首次完整展示品牌的多款包款、輕珠寶飾品與工藝細節，馭風格於有形。

於2012年創立的Grace Han是由台灣設計師Grace所操刀、設計、負責，本次展覽並概分為靜（Serenity）、觀（Vision）、達（Embience）三大部分。曾為凱特王儲妃愛用的情書（Love Letter）包、象徵蛻變的蝴蝶（Butterfly）包與芭蕾（Ballet Lesson）三大包款被如實驗室般拆解，一一引人近距離欣賞包含五金、皮料、手把的不同細節，除了完整呈現品牌在皮革染製、五金電鍍的嚴選，並感性傳遞設計師如何受到畫家也是書法家的母親、王陳靜文女士於藝術的啟迪，並轉換至包款的輪廓與細節。

其中「喜馬拉雅Love Letter手提包」則是品牌的2022年重量級包款，以霧面的喜馬拉雅鱷皮革搭配的白金色五金配件，特殊染色皮革並交由資深工匠鞣製，細節處再採用平削與切削工藝，以維持包款的硬挺、但實際使用不顯沈重。

Ballet Lesson帆布托特包與Ballet Lesson芭蕾舞者掛飾則都具備品牌高辨識度的「百褶」特色，前者將百褶皮面重現於包款側邊並搭配義大利Robyn雙色交織帆布、共有兩種尺寸；後者則結合小牛皮與烏干紗立體裙擺，不僅還原芭蕾舞者翩翩起舞的曼妙一瞬，並以布料展現百褶技法，舞者身上並有品牌縮寫的GH草寫金屬銘牌，並可包款自由配對造型。Dancing Iron系列則把時裝工具的「熨斗」靈巧重現，目前共有耳環、項鍊兩種輕珠寶，除了造型「熨斗」側邊鑲鑽、底部並刻有Grace Han字樣，一如設計師將巧思與工藝耐心「燙熨」、完美呈現。