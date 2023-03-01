迎接世界棒球錦標賽 中市觀旅局推專屬旅程優惠吸球迷

世界棒球經典賽3月8日至12日，將於台中洲際棒球場盛大開打，吸引國內外球迷齊聚；中市觀旅局結合旅宿、觀光產業合作，推出住宿、餐飲優惠及推薦遊程，號召全國球迷，力挺台灣運動英雄。

觀旅局長陳美秀指出，市府協調經營台灣觀巴協會的旅行社，針對「山海屯都」特色，推出4條特色1日遊行程，如高美濕地、草悟道、帝國糖廠、潭雅神綠園道等，皆安排享用米其林美食，享受台中歷史文化、自然生態等，讓選手、遊客們體驗台中多樣風貌。

陳美秀指出，市府也整合台中旅宿、伴手禮、觀光工廠等業者，推出經典賽期間限定專屬優惠，遊客憑經典賽票根、工作證，即可享有優惠；更有多家觀光工廠、伴手禮業者，提供滿千送兩百優惠、通關密語贈好禮等活動。