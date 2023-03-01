DIOR 2023秋冬大秀 女武神雕塑 萬花筒映照女性百態

2023年巴黎秋冬時裝周首日，Dior於杜樂麗花園發表2023-2024秋冬時裝系列。現場空中懸浮著各種面料與手工刺繡縫紉裝飾的巨型雕塑「女武神」（Valkyrie Miss Dior），是葡萄牙籍的當代雕塑藝術家Joana Vasconcelos創意與品牌工坊工藝的火花。96套由藝術總監Maria Grazia Chiuri打造的全新服裝與配件，以1950年代三位傑出女性為繆思：品牌創辦人迪奧先生的胞妹Catherine Dior，法國歌手女伶Édith Piaf和Juliette Gréco，Dior品牌大使、Blackpink成員Jisoo、金獎影后莎莉賽隆（Charlize Theron）、「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot）、章子怡等人均出席看秀。

Catherine Dior、Édith Piaf和Juliette Gréco三位女性以不受他人左右的獨立自主精神活出自我風格，跳脫戰後時代對於女性角色的刻板框架：Catherine Dior本身就是迪奧先生的靈感繆思，以巧手園藝和花卉來傳遞希望；Édith Piaf和Juliette Gréco則透過美妙歌藝與精湛的舞台演出啟發世人。在服裝上，Maria Grazia Chiuri承襲她們的精神，以當時巴黎作為世界中心舞台的精神和存在主義的啟發，融入強烈情感和詩意節奏敘事，展現顛覆傳統且兼具叛逆風格的女性特質：既脆弱，卻又強而有力。

品牌將迪奧先生採用過的花卉圖案重新詮釋：金屬絲線交織成縫有生命力的花紋，也使得布料更具延展性，並消融過於具象的輪廓線條，使一切更顯抽象。系列的色調主軸為紅寶石的豔紅、祖母綠、與托帕石黃、與藍色等。細緻的花呢格紋布料出現在別具特色的外套、夾克與直筒裙上。刺繡則因金屬絲線而光澤閃動，如微光般搖曳閃爍。