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DIOR 2023秋冬大秀 女武神雕塑 萬花筒映照女性百態

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
系列的色調主軸為紅寶石的豔紅、祖母綠、與托帕石黃、與藍色等。圖／DIOR提供
系列的色調主軸為紅寶石的豔紅、祖母綠、與托帕石黃、與藍色等。圖／DIOR提供

2023年巴黎秋冬時裝周首日，Dior於杜樂麗花園發表2023-2024秋冬時裝系列。現場空中懸浮著各種面料與手工刺繡縫紉裝飾的巨型雕塑「女武神」（Valkyrie Miss Dior），是葡萄牙籍的當代雕塑藝術家Joana Vasconcelos創意與品牌工坊工藝的火花。96套由藝術總監Maria Grazia Chiuri打造的全新服裝與配件，以1950年代三位傑出女性為繆思：品牌創辦人迪奧先生的胞妹Catherine Dior，法國歌手女伶Édith Piaf和Juliette Gréco，Dior品牌大使、Blackpink成員Jisoo、金獎影后莎莉賽隆（Charlize Theron）、「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot）、章子怡等人均出席看秀。

Catherine Dior、Édith Piaf和Juliette Gréco三位女性以不受他人左右的獨立自主精神活出自我風格，跳脫戰後時代對於女性角色的刻板框架：Catherine Dior本身就是迪奧先生的靈感繆思，以巧手園藝和花卉來傳遞希望；Édith Piaf和Juliette Gréco則透過美妙歌藝與精湛的舞台演出啟發世人。在服裝上，Maria Grazia Chiuri承襲她們的精神，以當時巴黎作為世界中心舞台的精神和存在主義的啟發，融入強烈情感和詩意節奏敘事，展現顛覆傳統且兼具叛逆風格的女性特質：既脆弱，卻又強而有力。

品牌將迪奧先生採用過的花卉圖案重新詮釋：金屬絲線交織成縫有生命力的花紋，也使得布料更具延展性，並消融過於具象的輪廓線條，使一切更顯抽象。系列的色調主軸為紅寶石的豔紅、祖母綠、與托帕石黃、與藍色等。細緻的花呢格紋布料出現在別具特色的外套、夾克與直筒裙上。刺繡則因金屬絲線而光澤閃動，如微光般搖曳閃爍。

本季設計致敬這三位卓越女子，不只服裝勾勒出如萬花筒意象般豐富的女性形象，也和Joana Vasconcelos為秀場打造的「Valkyrie Miss Dior」女武神雕塑相呼應 -- 對藝術家而言，Catherine Dior體現了北歐神話中的這個獨立自主的女神形象。這位女性藝術家採用有機的線條使雕塑融入建築，並裝飾她經常用來探索的縫紉、針織、鉤針等女性形象的技術。Joana Vasconcelos在2018年於畢爾包古根漢美術館曾舉辦個展，而且是2012年首個於凡爾賽宮（Château de Versailles）展出的女性藝術家。

格紋布料完整了別具特色的外套、夾克與直筒裙。圖／DIOR提供
格紋布料完整了別具特色的外套、夾克與直筒裙。圖／DIOR提供
系列的色調主軸為紅寶石的豔紅、祖母綠、與托帕石黃、與藍色等。圖／DIOR提供
系列的色調主軸為紅寶石的豔紅、祖母綠、與托帕石黃、與藍色等。圖／DIOR提供
金獎影后莎莉賽隆穿DIOR 2023春夏高級訂製服系列出席品牌2023秋冬女裝發表。圖／DIOR提供
金獎影后莎莉賽隆穿DIOR 2023春夏高級訂製服系列出席品牌2023秋冬女裝發表。圖／DIOR提供
品牌將迪奧先生採用過的花卉圖案以布料重新詮釋。圖／DIOR提供
品牌將迪奧先生採用過的花卉圖案以布料重新詮釋。圖／DIOR提供
Dior 2023-2024秋冬時裝系列重新詮釋1950年代。圖／DIOR提供
Dior 2023-2024秋冬時裝系列重新詮釋1950年代。圖／DIOR提供
1950年代的輪廓經重新詮釋。圖／DIOR提供
1950年代的輪廓經重新詮釋。圖／DIOR提供
刺繡則因金屬絲線而光澤閃動，如微光般搖曳閃爍。圖／DIOR提供
刺繡則因金屬絲線而光澤閃動，如微光般搖曳閃爍。圖／DIOR提供
葡萄牙籍的當代雕塑藝術家Joana Vasconcelos與工坊合作運用各種面料與手工刺繡縫紉等完成本季發表會場懸浮空中炫目的藝術裝置。圖／DIOR提供
葡萄牙籍的當代雕塑藝術家Joana Vasconcelos與工坊合作運用各種面料與手工刺繡縫紉等完成本季發表會場懸浮空中炫目的藝術裝置。圖／DIOR提供
Dior本季服裝勾勒致力於打破傳統且兼具叛逆風格的女性，既脆弱，卻又強而有力。圖／DIOR提供
Dior本季服裝勾勒致力於打破傳統且兼具叛逆風格的女性，既脆弱，卻又強而有力。圖／DIOR提供
女星章子怡DIOR穿DIOR 2023早春系列出席品牌2023秋冬女裝發表。圖／DIOR提供
女星章子怡DIOR穿DIOR 2023早春系列出席品牌2023秋冬女裝發表。圖／DIOR提供
葡萄牙籍的當代雕塑藝術家Joana Vasconcelos與工坊合作運用各種面料與手工刺繡縫紉等完成本季發表會場懸浮空中炫目的藝術裝置。圖／DIOR提供
葡萄牙籍的當代雕塑藝術家Joana Vasconcelos與工坊合作運用各種面料與手工刺繡縫紉等完成本季發表會場懸浮空中炫目的藝術裝置。圖／DIOR提供
DIOR品牌大使JISOO穿DIOR 2023早秋系列出席品牌2023秋冬女裝發表。圖／DIOR提供
DIOR品牌大使JISOO穿DIOR 2023早秋系列出席品牌2023秋冬女裝發表。圖／DIOR提供
日本女星三吉彩花穿DIOR 2023春夏系列出席品牌2023秋冬女裝發表。圖／DIOR提供
日本女星三吉彩花穿DIOR 2023春夏系列出席品牌2023秋冬女裝發表。圖／DIOR提供
好萊塢女星蓋兒加朵穿DIOR 2023早春系列出席品牌2023秋冬女裝發表。圖／DIOR提供
好萊塢女星蓋兒加朵穿DIOR 2023早春系列出席品牌2023秋冬女裝發表。圖／DIOR提供
Dior於巴黎時間2月28日於杜樂麗花園發表2023-2024秋冬時裝系列。圖／DIOR提供
Dior於巴黎時間2月28日於杜樂麗花園發表2023-2024秋冬時裝系列。圖／DIOR提供

Dior 藝術家 品牌

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