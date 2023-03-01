7-ELEVEN i預購「美力女神節」美妝保養限時3折起

根據經濟部2022年2月公布數據指出，去年全台網路零售額超過4,300億元，年成長率達24.5%，電商消費已成為你我生活日常。7-ELEVEN超前部署千億宅經濟，積極藉由賣貨便、i預購雙管齊下，架構24小時零距離的電商服務平台，3月份針對春季電商旺季，「i預購」即日起推出「美力女神節」，主打美妝保養品最低3折起、不限消費金額天天免運、消費滿額最高再享12% OPEN POINT點數回饋；微型創業家數位轉型好幫手的「賣貨便」適逢4周年慶，自3月7日起攜手近百家暢銷及優選商家同慶，主打暢銷店家優惠組、買家指定賣場下單免運，賣家完成指定寄件滿額活動就有機會把萬元的購物金帶回家。

7-ELEVEN「i預購」平台即日起至3月27日展開一系列「美力女神節」企劃活動，不限消費金額天天免運，同步針對口罩放寬政策、臉部彩妝保養需求提升，精選SK-II、蘭蔻、雅詩蘭黛等專櫃美妝保養品祭出最低3折起限時優惠，購買指定商品單筆消費滿額並使用AFTEE結帳最高再享12% OPEN POINT點數回饋；3月1日至3月5日止限時加碼，使用AFTEE結帳、不限金額結帳現折10%優惠（上限100元）。

為打造網購安心取貨服務平台，7-ELEVEN「安心取」服務下足功夫，藉由「門市宣導」與「線上申訴」雙管齊下協助防範詐騙包裹，同步搭配取件送購物抵用券活動，至今已送出上億元，打造網購族生活小確幸。歡慶「賣貨便」4周年慶、i預購女神節活動，7-ELEVEN加碼推出安心寄取件雙重好康活動，自3月7日至3月11日到各大網購平台購物選7-ELEVEN取貨，可獲得7元7-ELEVEN購物抵用券一組（限量150萬組，送完為止），「賣貨便」或「i預購」下單店取也同享好康。此外，為鼓勵消費者體驗綠色寄件生活，自3月8日至3月21日到7-ELEVEN使用交貨便（限常溫）寄件一件就送「可生物降解寄件袋」一個（限量50萬組，送完為止）。

7-ELEVEN超前部署數位轉型服務平台，自2019年3月領先同業推出開店平台「賣貨便」，打造秒懂易上手的數位創業神器，可解決微型創業家與地方創生的青年團體經營社群電商4大痛點，包含「整理運送資訊」、「承擔匯款風險」、「負擔額外費用」、「彙整帳務訂單」，更領先同業推出貼心加值服務，包含「賣貨便官網╳OPEN POINT App雙經營管道」、「多溫層賣場經營」、「自動合併訂單」、「社群團購貼文自動接單」、「直播自動化變價」等功能，並提供多元支付收單與取貨管道，累計服務賣家數上百萬名、協助近2,000萬個賣場開站、吸引5,000萬人次下單，串聯逾6,600家7-ELEVEN門市，成為買賣家離家最近的寄取件服務平台。

根據7-ELEVEN觀察發現，除了許多商家數位轉型經營選擇「賣貨便」外，也是青年在地創生接軌市場的新橋樑。青年返鄉創業已成為活化在地鄉鎮社區生力軍，自2020年起7-ELEVEN賣貨便支持統一超商好鄰居文教基金會「青年深根計畫」扶持之青年，於平台設立「青年深根計畫」專區，並提供免上架費支持，減低創業壓力，串聯線上、線下全通路平台，與青年共建永續夥伴關係，至今已陪伴13組在地社企，陸續推出超過百項文創、食品、咖啡茶飲、禮盒等青年創生商品，以實際行動陪伴青年社企創業之路，「青年深根」陪伴計畫迄今擴散影響力近25萬人次，更連結聯合國永續發展目標SDG11打造永續社區與城市。