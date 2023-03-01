快訊

祕魯外送員把木乃伊當「精神女友」 專家揭真相：是男的

ChatGPT、AI、翻譯機器人狂潮 大學外語專班的末日危機？

台灣軍備的未來潛力軍：馳騁俄烏戰場的輪型自走砲

7-ELEVEN i預購「美力女神節」美妝保養限時3折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN超前部署千億宅經濟，積極藉由「賣貨便」、「i預購」雙管齊下，架構24小時零距離的電商服務平台。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN超前部署千億宅經濟，積極藉由「賣貨便」、「i預購」雙管齊下，架構24小時零距離的電商服務平台。圖／7-ELEVEN提供

根據經濟部2022年2月公布數據指出，去年全台網路零售額超過4,300億元，年成長率達24.5%，電商消費已成為你我生活日常。7-ELEVEN超前部署千億宅經濟，積極藉由賣貨便、i預購雙管齊下，架構24小時零距離的電商服務平台，3月份針對春季電商旺季，「i預購」即日起推出「美力女神節」，主打美妝保養品最低3折起、不限消費金額天天免運、消費滿額最高再享12% OPEN POINT點數回饋；微型創業家數位轉型好幫手的「賣貨便」適逢4周年慶，自3月7日起攜手近百家暢銷及優選商家同慶，主打暢銷店家優惠組、買家指定賣場下單免運，賣家完成指定寄件滿額活動就有機會把萬元的購物金帶回家。

7-ELEVEN「i預購」平台即日起至3月27日展開一系列「美力女神節」企劃活動，不限消費金額天天免運，同步針對口罩放寬政策、臉部彩妝保養需求提升，精選SK-II、蘭蔻、雅詩蘭黛等專櫃美妝保養品祭出最低3折起限時優惠，購買指定商品單筆消費滿額並使用AFTEE結帳最高再享12% OPEN POINT點數回饋；3月1日至3月5日止限時加碼，使用AFTEE結帳、不限金額結帳現折10%優惠（上限100元）。

為打造網購安心取貨服務平台，7-ELEVEN「安心取」服務下足功夫，藉由「門市宣導」與「線上申訴」雙管齊下協助防範詐騙包裹，同步搭配取件送購物抵用券活動，至今已送出上億元，打造網購族生活小確幸。歡慶「賣貨便」4周年慶、i預購女神節活動，7-ELEVEN加碼推出安心寄取件雙重好康活動，自3月7日至3月11日到各大網購平台購物選7-ELEVEN取貨，可獲得7元7-ELEVEN購物抵用券一組（限量150萬組，送完為止），「賣貨便」或「i預購」下單店取也同享好康。此外，為鼓勵消費者體驗綠色寄件生活，自3月8日至3月21日到7-ELEVEN使用交貨便（限常溫）寄件一件就送「可生物降解寄件袋」一個（限量50萬組，送完為止）。

7-ELEVEN超前部署數位轉型服務平台，自2019年3月領先同業推出開店平台「賣貨便」，打造秒懂易上手的數位創業神器，可解決微型創業家與地方創生的青年團體經營社群電商4大痛點，包含「整理運送資訊」、「承擔匯款風險」、「負擔額外費用」、「彙整帳務訂單」，更領先同業推出貼心加值服務，包含「賣貨便官網╳OPEN POINT App雙經營管道」、「多溫層賣場經營」、「自動合併訂單」、「社群團購貼文自動接單」、「直播自動化變價」等功能，並提供多元支付收單與取貨管道，累計服務賣家數上百萬名、協助近2,000萬個賣場開站、吸引5,000萬人次下單，串聯逾6,600家7-ELEVEN門市，成為買賣家離家最近的寄取件服務平台。

根據7-ELEVEN觀察發現，除了許多商家數位轉型經營選擇「賣貨便」外，也是青年在地創生接軌市場的新橋樑。青年返鄉創業已成為活化在地鄉鎮社區生力軍，自2020年起7-ELEVEN賣貨便支持統一超商好鄰居文教基金會「青年深根計畫」扶持之青年，於平台設立「青年深根計畫」專區，並提供免上架費支持，減低創業壓力，串聯線上、線下全通路平台，與青年共建永續夥伴關係，至今已陪伴13組在地社企，陸續推出超過百項文創、食品、咖啡茶飲、禮盒等青年創生商品，以實際行動陪伴青年社企創業之路，「青年深根」陪伴計畫迄今擴散影響力近25萬人次，更連結聯合國永續發展目標SDG11打造永續社區與城市。

適逢7-ELEVEN「賣貨便」4周年，為感謝百萬賣家愛用與支持推出周年慶活動，自3月7日至3月31日推出買賣家多重好康活動，活動期間賣家在「賣貨便」寄件數達到門檻、無須抽獎、沒有名額限制，依照門檻獎勵就能開心把3,000〜45,000不等的雲端開心卡帶回家；同步推出買家到指定賣場下單免運活動、全站購物滿額抵用券，更首度與網紅合作推出限定折扣碼享專屬優惠。

「i預購」即日起至3月27日推出「美力女神節」，主打口罩解封必備的美妝保養品最低3折起、不限消費金額天天免運、消費滿額最高再享12% OPEN POINT點數回饋。圖／7-ELEVEN提供
「i預購」即日起至3月27日推出「美力女神節」，主打口罩解封必備的美妝保養品最低3折起、不限消費金額天天免運、消費滿額最高再享12% OPEN POINT點數回饋。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「賣貨便」4周年，自3月7日至3月31日推出買家、賣家多重好康活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「賣貨便」4周年，自3月7日至3月31日推出買家、賣家多重好康活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN賣貨便累計服務賣家數上百萬名、協助近2,000萬個賣場開站、吸引5,000萬人次下單，串聯逾6,600家7-ELEVEN門市，成為買賣家離家最近的寄取件服務平台。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN賣貨便累計服務賣家數上百萬名、協助近2,000萬個賣場開站、吸引5,000萬人次下單，串聯逾6,600家7-ELEVEN門市，成為買賣家離家最近的寄取件服務平台。圖／7-ELEVEN提供

青年

延伸閱讀

布局千億網路零售商機　7-11賣貨便、i預購雙管齊下

超前部署大學生活 3月底前燦坤筆電、桌機下殺6.3折起

獨／「阿榮嚴選」易主！陳昭榮焦慮症復發退出電商王國

電商甜點「承繼」開店了 起司蛋糕、肉桂阿曼都買得到

相關新聞

普發6千、六福集團放大2.3倍！預買餐券現賺8,280元

政府普發現金有譜，坐落四鐵共構的台北六福萬怡酒店集結六福旅遊集團旗下品牌六福客棧便當、Elite Bakery一禮烘焙，...

7-ELEVEN i預購「美力女神節」美妝保養限時3折起

根據經濟部2022年2月公布數據指出，去年全台網路零售額超過4,300億元，年成長率達24.5%，電商消費已成為你我生活...

快設鬧鐘！AKAME慶8周年首度開放大眾場 即將限時開訂

「南台灣最難訂的餐廳」AKAME將在3月26日歡慶 8周年，周年慶將以餐飲職人市集形式舉行，今年首度開放「大眾場」，3月...

JISOO浪漫捲髮一身紫現身Dior大秀 好萊塢影后氣場搶鏡

2023年秋冬時裝周，Dior於巴黎時間2月28日於杜樂麗花園發表2023-2024秋冬時裝系列，現場空中漂浮的巨型雕塑...

就是要當航海王？CORUM中性黑Admiral自動表 霸氣出巡

每個人都有彼此不同個性，因而形成了個體的差異，用一句台語來形容，每個人都有不同的「眉角」，正是個體化的最佳展現。瑞士鐘表...

無畏天氣怎麼變 家的溫度由西格瑪智慧管家為你掌握

春天帶來生氣盎然的新氣象但是不穩定的天氣狀況，讓家裡溫度總是冷熱不定，父母們也常為了心愛的小寶貝和毛寶貝的居家溫度調節煩心，深怕晚上熟睡時驟降的氣溫讓孩子感冒了；白天時艷陽高照室內溫度的上升，讓全身毛茸茸的毛寶貝們懶洋洋。所有家中溫度都得變化和溫控家電的操作，都能透過網路連線，透過雲端傳輸家中的室溫數據，在自動化場景設定完整的情況下，還能驅動冷暖器開關，讓你的家都能永遠保持在最舒適溫度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦