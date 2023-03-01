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快設鬧鐘！AKAME慶8周年首度開放大眾場 即將限時開訂

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
AKAME 8周年慶以「蝴蝶」為主題。圖／摘自AKAME臉書粉絲團。
AKAME 8周年慶以「蝴蝶」為主題。圖／摘自AKAME臉書粉絲團。

「南台灣最難訂的餐廳」AKAME將在3月26日歡慶 8周年，周年慶將以餐飲職人市集形式舉行，今年首度開放「大眾場」，3月2日下午6點將在FB官方粉絲團開放Google表單填寫，名額有限，額滿為止。

位於屏東縣霧台鄉的直火餐廳AKAME由主理人彭天恩（Alex Peng）成立於2015年，以部落裡最享受的火烤為料理特色，揉合部落文化與台灣風土，在直火中翻轉出台灣新滋味。自5周年起，彭天恩每年都為周年慶設定主題，邀集餐飲職人與好友共聚一堂，5周年慶的主題是「走入深山部落」，感受山林的原生滋味；6周年慶的主題是「家」、7周年慶的主題是「翔」；8周年慶則以「蝴蝶」為主題，餐飲職人市集也首度對粉絲開放。

「數字『 8』 倒過來，就像是魯凱族重要的標示——蝴蝶。」對於身為魯凱族人的彭天恩來說，「蝴蝶代表著使者，成為傳遞訊息的人，也像是一枚無限符號，帶著不同的可能。」

AKAME邀請粉絲們在3月26日在姐妹餐廳Mathariri同歡，活動費用每人3000元，其中包含總額2,000元餐券、並可兌換 AKAME 餐點 COMBO 組一份，以及全新伴手禮Mabula 手工皂一塊（市價 880元）。

AKAME將以餐飲職人市集的形式，歡慶8周年。此為7周年慶場景。圖／AKAME提供。
AKAME將以餐飲職人市集的形式，歡慶8周年。此為7周年慶場景。圖／AKAME提供。
AKAME主理人彭天恩。記者沈昱嘉／攝影。
AKAME主理人彭天恩。記者沈昱嘉／攝影。

周年慶 餐廳 蝴蝶

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