JISOO浪漫捲髮一身紫現身Dior大秀 好萊塢影后氣場搶鏡

2023年秋冬時裝周，Dior於巴黎時間2月28日於杜樂麗花園發表2023-2024秋冬時裝系列，現場空中漂浮的巨型雕塑，是由葡萄牙籍的當代雕塑藝術家Joana Vasconcelos與品牌工坊合作運用各種面料與手工刺繡縫紉製作而成，與萬花筒意象般豐富的女性形象和服裝相呼應。

Dior品牌大使、Blackpink成員Jisoo以以深紫色平口的早秋絲質禮服現身，搭配浪漫飄逸的長捲髮，整體造型流露優雅女性氣息，引起轟動。金獎影后莎莉賽隆（Charlize Theron）則選穿來自2023春夏高級訂製服系列的煙燻色水晶珠刺繡流蘇洋裝和喀什米爾大衣，簡約的造型襯托過人的氣場。「神力女超人」好萊塢甜姐兒蓋兒加朵（Gal Gadot）的早春系列鏤空蕾絲洋裝性感又貴氣，許久未亮相的章子怡則選穿了早沖系列的白襯衫和黑色皮革長裙，襯托Dior的高級珠寶。