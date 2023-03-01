JISOO浪漫捲髮一身紫現身Dior大秀 好萊塢影后氣場搶鏡

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聯合報／ 記者孫曼／即時報導
好萊塢女星蓋兒加朵穿DIOR 2023早春系列出席品牌2023秋冬女裝發表。圖／DIOR提供
好萊塢女星蓋兒加朵穿DIOR 2023早春系列出席品牌2023秋冬女裝發表。圖／DIOR提供

2023年秋冬時裝周，Dior於巴黎時間2月28日於杜樂麗花園發表2023-2024秋冬時裝系列，現場空中漂浮的巨型雕塑，是由葡萄牙籍的當代雕塑藝術家Joana Vasconcelos與品牌工坊合作運用各種面料與手工刺繡縫紉製作而成，與萬花筒意象般豐富的女性形象和服裝相呼應。

Dior品牌大使、Blackpink成員Jisoo以以深紫色平口的早秋絲質禮服現身，搭配浪漫飄逸的長捲髮，整體造型流露優雅女性氣息，引起轟動。金獎影后莎莉賽隆（Charlize Theron）則選穿來自2023春夏高級訂製服系列的煙燻色水晶珠刺繡流蘇洋裝和喀什米爾大衣，簡約的造型襯托過人的氣場。「神力女超人」好萊塢甜姐兒蓋兒加朵（Gal Gadot）的早春系列鏤空蕾絲洋裝性感又貴氣，許久未亮相的章子怡則選穿了早沖系列的白襯衫和黑色皮革長裙，襯托Dior的高級珠寶

演出Netflix漫改夯劇「今際之國的闖關者」而備受矚目的日本女星三吉彩花（Ayaka Miyoshi）與在劇中演出反派的仲里依紗（Riisa Naka）也在這次秀上相聚首。身材火辣的三吉彩花穿2023春夏的黑色蕾絲上衣，配上開高衩的印花絲質長裙，露出令人羨慕的修長蜜大腿，仲里依紗的白色背心刺繡胸衣和印花絲質長褲同樣來自2023春夏系列，不過染了亮粉紅色髮色的她將頭髮盤起，搭配Rose des Vents系列珠寶，展現品牌活潑年輕的女性魅力。

日本女星三吉彩花穿DIOR 2023春夏系列出席品牌2023秋冬女裝發表。圖／DIOR提供
日本女星三吉彩花穿DIOR 2023春夏系列出席品牌2023秋冬女裝發表。圖／DIOR提供
金獎影后莎莉賽隆穿DIOR 2023春夏高級訂製服系列出席品牌2023秋冬女裝發表。圖／DIOR提供
金獎影后莎莉賽隆穿DIOR 2023春夏高級訂製服系列出席品牌2023秋冬女裝發表。圖／DIOR提供
女星章子怡DIOR穿DIOR 2023早春系列出席品牌2023秋冬女裝發表。圖／DIOR提供
女星章子怡DIOR穿DIOR 2023早春系列出席品牌2023秋冬女裝發表。圖／DIOR提供
日本女星仲里依紗穿DIOR 2023春夏系列出席品牌2023秋冬女裝發表。圖／DIOR提供
日本女星仲里依紗穿DIOR 2023春夏系列出席品牌2023秋冬女裝發表。圖／DIOR提供
DIOR品牌大使JISOO穿DIOR 2023早秋系列出席品牌2023秋冬女裝發表。圖／DIOR提供
DIOR品牌大使JISOO穿DIOR 2023早秋系列出席品牌2023秋冬女裝發表。圖／DIOR提供

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