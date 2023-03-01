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就是要當航海王？CORUM中性黑Admiral自動表 霸氣出巡

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Corum推出新款海軍上將自動腕表，以38毫米中性尺寸、黑金配色，成為無性別的戶外風格造型之選。圖／Corum提供
Corum推出新款海軍上將自動腕表，以38毫米中性尺寸、黑金配色，成為無性別的戶外風格造型之選。圖／Corum提供

每個人都有彼此不同個性，因而形成了個體的差異，用一句台語來形容，每個人都有不同的「眉角」，正是個體化的最佳展現。瑞士鐘表品牌崑崙（CORUＭ）推出新款Admiral 38 Black Unisex自動表，整體圓中帶稜角的12邊形表殼，呈現無分性別的強烈風格。

曾在1960年推出的Admiral有個霸氣比美「海賊王」的系列中文名稱：海軍上將，而特殊的12邊形表殼，更展現出俐落的幾何之美。2023年的新款Admiral海軍上將 38 Black Unisex自動腕表，擁有中性的38毫米鈦合金表殼，但以PVD處理賦予了黑色質感，同時黑色黃銅製表面則具備品牌特有的「石榴裂紋（Grenadier fendu）」。

CO 082自動上鍊機芯將具備時間、日期顯示，近乎全黑的視覺並搭配了金色的指針、日期外框與具備夜光塗料的金色時標。不管今天出門想穿簡約、街頭、城市、戶外，黑金組合的Admiral 38 Black Unisex自動表堪稱以不變應萬變，風格百搭。價格店洽。

38毫米的黑色整體視覺，無論今天從衣櫃挑出哪一種風格，都能合拍造型。圖／Corum提供
38毫米的黑色整體視覺，無論今天從衣櫃挑出哪一種風格，都能合拍造型。圖／Corum提供
12個小時時標並附有12面「海事旗」，原本是海面上船只用以溝通的信號，如今變成充滿航海風格的視覺象徵。圖／Corum提供
12個小時時標並附有12面「海事旗」，原本是海面上船只用以溝通的信號，如今變成充滿航海風格的視覺象徵。圖／Corum提供
Admiral 38 Black Unisex自動表，18萬1,000元。圖／Corum提供
Admiral 38 Black Unisex自動表，18萬1,000元。圖／Corum提供

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