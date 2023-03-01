就是要當航海王？CORUM中性黑Admiral自動表 霸氣出巡

每個人都有彼此不同個性，因而形成了個體的差異，用一句台語來形容，每個人都有不同的「眉角」，正是個體化的最佳展現。瑞士鐘表品牌崑崙（CORUＭ）推出新款Admiral 38 Black Unisex自動表，整體圓中帶稜角的12邊形表殼，呈現無分性別的強烈風格。

曾在1960年推出的Admiral有個霸氣比美「海賊王」的系列中文名稱：海軍上將，而特殊的12邊形表殼，更展現出俐落的幾何之美。2023年的新款Admiral海軍上將 38 Black Unisex自動腕表，擁有中性的38毫米鈦合金表殼，但以PVD處理賦予了黑色質感，同時黑色黃銅製表面則具備品牌特有的「石榴裂紋（Grenadier fendu）」。