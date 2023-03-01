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李棟旭高冷厭世臉代言行李箱 網笑稱「可愛大叔變身帥歐巴了！」

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
李棟旭在繼蘇志燮之後，成為行李裝備品牌Samsonite的韓國形象大使。圖／摘自Samsonite Korea Facebook
李棟旭在繼蘇志燮之後，成為行李裝備品牌Samsonite的韓國形象大使。圖／摘自Samsonite Korea Facebook

今年41歲的李棟旭在繼蘇志燮之後，成為行李裝備品牌Samsonite的韓國形象大使，日前代言大片曝光，他以厭世臉詮釋新一季產品，展現高冷帥氣魅力，更讓粉絲笑說「可愛大叔變身帥氣歐巴了！」

李棟旭出道多年，陸續演出「我的野蠻情人」、「酒店之王」等人氣韓劇，但直到與孔劉合作的「孤單又燦爛的神－鬼怪」，更是星運大開，讓台灣觀眾也開始關注他。代言合約更是接到手軟，包括了鐘表品牌TISSOT、保養品、傢俱等等都找上門，請李棟旭來詮釋。而私下的李棟旭更是不同螢幕上的有距離，反倒是有著溫暖可愛的個性，不只會跟粉絲時常互動，先前與同經紀公司藝人參與綜藝節目錄製，則讓人看見他的搞笑一面。而此次他接下Samsonite的形象大使後，所拍攝的廣告則是以「高級厭世臉」現身，詮釋新款行李箱與後背包，曝光之後，讓網友們也表示「帥氣歐巴回歸了！」

李棟旭成為行李裝備品牌Samsonite的韓國形象大使。圖／摘自Samsonite Korea Facebook
李棟旭成為行李裝備品牌Samsonite的韓國形象大使。圖／摘自Samsonite Korea Facebook

另外，Samsonite在迎接消費者「報復性旅遊潮」到來，推出屢獲獎項的UNIMAX全新系列行李箱，箱身演繹了簡約時尚風範，更提升防刮耐磨的特性，不易顯舊、顯髒，讓旅途中維持始終如一的優雅。這系列行李箱最大特色就是Samsonite在招牌的Aero TracTM減震懸架剎車輪系統上，增加了前輪剎車功能，讓旅行箱在裝滿重物的情況下也能順利且快速地停止，讓行李箱更滑順、便於移動，還能減少噪音和震動。而備受商務人士喜愛的袋包品牌TUMI則在韓國球星孫興慜後，找來巴西足球明星Richarlison拍攝形象廣告，演繹使用Alpha Bravo系列包袋的日常生活，帥氣程度簡直不輸專業男模，讓球迷們也大呼意外。

李棟旭成為行李裝備品牌Samsonite的韓國形象大使。圖／摘自Samsonite Korea Facebook
李棟旭成為行李裝備品牌Samsonite的韓國形象大使。圖／摘自Samsonite Korea Facebook

足球明星Richarlison演繹TUMI TEGRA-LITE國際旅行可擴展四輪登機箱。圖／TUMI提供
足球明星Richarlison演繹TUMI TEGRA-LITE國際旅行可擴展四輪登機箱。圖／TUMI提供

足球明星Richarlison演繹TUMI Alpha Bravo系列CLASSIFIED腰包。圖／TUMI提供
足球明星Richarlison演繹TUMI Alpha Bravo系列CLASSIFIED腰包。圖／TUMI提供

足球明星Richarlison演繹TUMI 19 DEGREE鋁合金國際旅行四輪登機箱。圖／TUMI提供
足球明星Richarlison演繹TUMI 19 DEGREE鋁合金國際旅行四輪登機箱。圖／TUMI提供

足球明星Richarlison演繹TUMI Alpha Bravo系列COMPASS斜背包。圖／TUMI提供
足球明星Richarlison演繹TUMI Alpha Bravo系列COMPASS斜背包。圖／TUMI提供

足球明星Richarlison演繹TUMI Alpha Bravo系列MASON旅行袋。圖／TUMI提供
足球明星Richarlison演繹TUMI Alpha Bravo系列MASON旅行袋。圖／TUMI提供

Samsonite UNIMAX系列28吋前開式登機箱，26,800元。圖／Samsonite提供
Samsonite UNIMAX系列28吋前開式登機箱，26,800元。圖／Samsonite提供

Samsonite UNIMAX系列20吋前開式登機箱，22,800元。圖／Samsonite提供
Samsonite UNIMAX系列20吋前開式登機箱，22,800元。圖／Samsonite提供

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