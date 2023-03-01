李棟旭高冷厭世臉代言行李箱 網笑稱「可愛大叔變身帥歐巴了！」

今年41歲的李棟旭在繼蘇志燮之後，成為行李裝備品牌Samsonite的韓國形象大使，日前代言大片曝光，他以厭世臉詮釋新一季產品，展現高冷帥氣魅力，更讓粉絲笑說「可愛大叔變身帥氣歐巴了！」

李棟旭出道多年，陸續演出「我的野蠻情人」、「酒店之王」等人氣韓劇，但直到與孔劉合作的「孤單又燦爛的神－鬼怪」，更是星運大開，讓台灣觀眾也開始關注他。代言合約更是接到手軟，包括了鐘表品牌TISSOT、保養品、傢俱等等都找上門，請李棟旭來詮釋。而私下的李棟旭更是不同螢幕上的有距離，反倒是有著溫暖可愛的個性，不只會跟粉絲時常互動，先前與同經紀公司藝人參與綜藝節目錄製，則讓人看見他的搞笑一面。而此次他接下Samsonite的形象大使後，所拍攝的廣告則是以「高級厭世臉」現身，詮釋新款行李箱與後背包，曝光之後，讓網友們也表示「帥氣歐巴回歸了！」

李棟旭成為行李裝備品牌Samsonite的韓國形象大使。圖／摘自Samsonite Korea Facebook

另外，Samsonite在迎接消費者「報復性旅遊潮」到來，推出屢獲獎項的UNIMAX全新系列行李箱，箱身演繹了簡約時尚風範，更提升防刮耐磨的特性，不易顯舊、顯髒，讓旅途中維持始終如一的優雅。這系列行李箱最大特色就是Samsonite在招牌的Aero TracTM減震懸架剎車輪系統上，增加了前輪剎車功能，讓旅行箱在裝滿重物的情況下也能順利且快速地停止，讓行李箱更滑順、便於移動，還能減少噪音和震動。而備受商務人士喜愛的袋包品牌TUMI則在韓國球星孫興慜後，找來巴西足球明星Richarlison拍攝形象廣告，演繹使用Alpha Bravo系列包袋的日常生活，帥氣程度簡直不輸專業男模，讓球迷們也大呼意外。

李棟旭成為行李裝備品牌Samsonite的韓國形象大使。圖／摘自Samsonite Korea Facebook

足球明星Richarlison演繹TUMI TEGRA-LITE國際旅行可擴展四輪登機箱。圖／TUMI提供

足球明星Richarlison演繹TUMI Alpha Bravo系列CLASSIFIED腰包。圖／TUMI提供

足球明星Richarlison演繹TUMI 19 DEGREE鋁合金國際旅行四輪登機箱。圖／TUMI提供

足球明星Richarlison演繹TUMI Alpha Bravo系列COMPASS斜背包。圖／TUMI提供

足球明星Richarlison演繹TUMI Alpha Bravo系列MASON旅行袋。圖／TUMI提供

Samsonite UNIMAX系列28吋前開式登機箱，26,800元。圖／Samsonite提供