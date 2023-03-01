百花大教堂、粉紅別墅 變身「主題房」！內裝精彩揭密

飯店想創造一點新鮮感、打造新話題，「主題房」成為近年最夯的選項之一；今年最新，莫過台南晶英打造的「解密文藝主題房」，以及理想大地首度推出的「Pink House粉紅別墅」，伴隨各式特展、打造獨家贈品或新奇體驗，都為主題房精彩大加分。

首先，穿越任意門直接來到9,680公里外的義大利佛羅倫斯。這是台南晶英酒店與國際級藝文特展「解密聖母百花大教堂」合作，透過視覺投影欣賞世界著名穹頂壁畫「末日審判」，房客步行3分鐘即可進入9公尺高的充氣巨蛋內，近距離觀察13世紀末西方藝術家對於天堂與地獄場景的細膩描繪，透過飯店官方管道訂房即可免費獲得特展門票，展覽自即起至4月9日。

台南晶英也為此推出解密文藝主題房，選擇每個樓層僅有一間的府城套房，22坪的房內有獨立臥室、榻榻米及客廳，以波提且利名作「年輕女子肖像」、拉斐爾「雅典學院」兩款絲巾畫，以及聖母百花大教堂一隅的彩繪玻璃窗所復刻的掛畫，來比擬居家擺設，客房讀物有960頁的《覺醒．義大利》精裝書籍。雙人成行含早餐、展覽門票，加贈聖母百花大教堂藝術托特包、名畫折傘、藝術飄帶與圖騰口罩等周邊商品，每晚售價9,999元起。官網限定專案搭配高鐵聯票再享票價7折優惠。洽詢電話：06-390-3000。

理想大地則為仕女們打造專屬的旅行「粉紅靚旅」。選擇粉紅色調，是因「粉紅色彩帶來一種令人樂觀振奮的感覺」，並為專案特別打造全新的「西班牙粉紅主題別墅」，除了包括獨棟粉紅外觀的主題別墅、粉靚交誼廳，另可搭乘粉紅遊艇、粉紅專屬碼頭，以及粉紅電動接駁車等系列專屬的「粉紅服務」。