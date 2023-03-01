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舒淇凍齡美照曝光！再創事業巔峰拿下MICHAEL KORS全球代言人

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
紐約時裝品牌MICHAEL KORS相中舒淇集結了美貌與知性於一身，邀請擔任品牌全球代言人。圖／MICHAEL KORS提供
紐約時裝品牌MICHAEL KORS相中舒淇集結了美貌與知性於一身，邀請擔任品牌全球代言人。圖／MICHAEL KORS提供

楊冪高圓圓之後，舒淇成為紐約時裝品牌MICHAEL KORS的最新全球品牌代言人，對於今年46歲的她來說，可說是再創事業巔峰。在品牌正式發表聲明後，隨之曝光的品牌形象大片，也讓人忍不住驚呼舒淇的凍齡神顏值，網友更留言說「狀態真的很好！」

舒淇並非傳統印象裡的美女，而且在台灣出道不久後旋即赴香港發展，拍了多部口碑與票房皆不錯的電影，當時，舒淇更被張曼玉視為未來最有潛力的女星之一，事實證明並沒有看走眼，而且還成為了華語圈最知名的女演員之一。魅力橫掃兩岸三地，即使出道已經28年，但幾乎片約不斷，還有與侯孝賢導演合作的新電影等著上映，人氣不墜。也因為在演藝事業的成就，加上舉手投足都是戲，舒淇陸續有高級珠寶、豪華飯店與妝品的品牌大使合約在手；現在紐約時裝品牌MICHAEL KORS更是相中她集結了美貌與知性於一身，邀請擔任品牌全球代言人。

MICHAEL KORS全球代言人舒淇詮釋罌粟紅大衣10萬5,400元、黑色寬鬆襯衫31,700元、黑色直筒短裙22,100元與ANGELINA黑色牛皮腰封16,800元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS全球代言人舒淇詮釋罌粟紅大衣10萬5,400元、黑色寬鬆襯衫31,700元、黑色直筒短裙22,100元與ANGELINA黑色牛皮腰封16,800元。圖／MICHAEL KORS提供

而且舒淇也依循了先前代言人的模式，於正式公布訊息之前，就先穿了MICHAEL KORS春夏系列時裝，登上時尚雜誌，讓許多粉絲都盛讚她的絕佳狀態。MICHAEL KORS認為舒淇在諸多經典影視作品中所塑造的角色，投影出繽紛多彩的女性映射，多元化的角色塑造力，在時尚與生活中均傳達出多面向的蓬勃影響力。具有故事性的成長歷程，既無拘束又富有張力，這也正是品牌一直以來所汲取並歌頌的靈感繆斯形象。

舒淇身穿MICHAEL KORS春夏系列紅色緞面連衣裙登上時尚雜誌。圖／ELLE TAIWAN提供
舒淇身穿MICHAEL KORS春夏系列紅色緞面連衣裙登上時尚雜誌。圖／ELLE TAIWAN提供

MICHAEL KORS Collection黑色寬鬆襯衫31,700元、黑色直筒短裙22,100元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS Collection黑色寬鬆襯衫31,700元、黑色直筒短裙22,100元。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL KORS Collection罌粟紅大衣10萬5,400元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS Collection罌粟紅大衣10萬5,400元。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL KORS Collection ANGELINA黑色牛皮腰封，16,800元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS Collection ANGELINA黑色牛皮腰封，16,800元。圖／MICHAEL KORS提供

品牌 紐約 舒淇 楊冪 高圓圓 張曼玉

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