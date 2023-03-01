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舒淇凍齡美照曝光！再創事業巔峰拿下MICHAEL KORS全球代言人
繼楊冪、高圓圓之後，舒淇成為紐約時裝品牌MICHAEL KORS的最新全球品牌代言人，對於今年46歲的她來說，可說是再創事業巔峰。在品牌正式發表聲明後，隨之曝光的品牌形象大片，也讓人忍不住驚呼舒淇的凍齡神顏值，網友更留言說「狀態真的很好！」
舒淇並非傳統印象裡的美女，而且在台灣出道不久後旋即赴香港發展，拍了多部口碑與票房皆不錯的電影，當時，舒淇更被張曼玉視為未來最有潛力的女星之一，事實證明並沒有看走眼，而且還成為了華語圈最知名的女演員之一。魅力橫掃兩岸三地，即使出道已經28年，但幾乎片約不斷，還有與侯孝賢導演合作的新電影等著上映，人氣不墜。也因為在演藝事業的成就，加上舉手投足都是戲，舒淇陸續有高級珠寶、豪華飯店與妝品的品牌大使合約在手；現在紐約時裝品牌MICHAEL KORS更是相中她集結了美貌與知性於一身，邀請擔任品牌全球代言人。
而且舒淇也依循了先前代言人的模式，於正式公布訊息之前，就先穿了MICHAEL KORS春夏系列時裝，登上時尚雜誌，讓許多粉絲都盛讚她的絕佳狀態。MICHAEL KORS認為舒淇在諸多經典影視作品中所塑造的角色，投影出繽紛多彩的女性映射，多元化的角色塑造力，在時尚與生活中均傳達出多面向的蓬勃影響力。具有故事性的成長歷程，既無拘束又富有張力，這也正是品牌一直以來所汲取並歌頌的靈感繆斯形象。
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