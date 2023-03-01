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原能會今公告性騷申訴修正案 新主委：首長列申訴對象

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
原能會新任主委張靜文表示，今天公告「性騷擾申訴要點修正案」，將單位首長列入申訴對象。圖／擷取自立法院直播網站
原能會新任主委張靜文表示，今天公告「性騷擾申訴要點修正案」，將單位首長列入申訴對象。圖／擷取自立法院直播網站

原能會前主委謝曉星性騷擾案，引發外界譁然。原能會新任主委張靜文表示，今天公告「性騷擾申訴要點修正案」，將單位首長列入申訴對象。她指出，目前共推動七場性騷擾防治教育，高階主管都要參加，性平價值與觀點將融入業務，強化性別意識。

立法院教育文化委員會今天邀請原能會列席報告。原能會新任首長、也是該會首位女性主委張靜文列席。張靜文報告提到將持續進行除役管制、核廢管理與研發、監控日本排放氚廢水。

另針對外界關切前主委謝曉星性騷擾案後續處置，張靜文表示，今天已發布「性騷擾申訴要點修正案」，將單位首長列入申訴對象。今年也規畫七場性騷擾防治教育訓練，所有高階主管都須參加，全面強化主管與同仁性別意識。

張靜文表示，同時張貼性騷擾防治海報，並在公共區域進行監視器監控等，業務推動融入性別平等價值與觀點，也強化性別意識。

性騷擾 張靜 原能會

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