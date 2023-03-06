快訊

拉高顏值！「口罩遮三醜」 真的有科學根據

【早晨財經速解讀】台2月製造PMI回升51 復甦期來了？

台灣漁船釣魚台東方海域沉沒 台籍船長和6印尼漁工失蹤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Fuumas Puzzle X 阿里山林鐵 夏依式蒸汽機車可動木拼圖 台灣設計百年紀念

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

今年適逢阿里山林業鐵路100週年，以及夏依式21號蒸汽機車110週年紀念，正因為這雙喜臨門的巧合，Fuumas Puzzle富馬樂創與「阿里山林鐵文資處」推出全世界第一款「阿里山百年21號夏依式火車收藏紀念組」的立體可動木拼圖，不僅有珍貴的歷史意義，更是鐵道迷不可錯過的收藏品！在嘖嘖募資平台上創造突破300萬的銷售佳績！

圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

您是否也因喜愛鐵道文化，但卻找不到價格合理且精美的動態模型，而感到苦惱？目前市面上著重細節的鐵路列車模型不僅價格昂貴，且為無趣的靜態模型；因此我們透過現代雷射切割工藝、設計巧思，100%動態重現SL-21夏依式獨特的「直立式三汽缸」動力系統，而運行時車身左右搖晃，為模擬列車在森林鐵路崎嶇複雜的鐵道行駛的真實樣態；如此精細的觀察我們捕捉到了！Fuumas Puzzle讓消費者以合理的價格，擁有「3D立體、可手動、細節精美」的木質蒸汽機車拼圖；除了體驗DIY的成就感，也滿足您想收藏火車模型的美夢！Fuumas Puzzle讓消費者以合理的價格，擁有「3D立體、可手動、細節精美」的木質蒸汽機車拼圖；除了體驗DIY的成就感，也滿足您想收藏火車模型的美夢！

圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

相較市面上其他木質拼圖，夏依式蒸汽機車木拼圖最大的差異在於精美的彩色印刷，及特殊的機構設計。考證真實火車型態，將蒸汽機車細節刻劃，表露無遺。夏依式蒸汽機車的不對稱結構、直立式汽缸、以及側邊傘齒輪動力系統，皆使用單一材料－環保密集板忠實實現，完全無金屬及塑膠零件。夏依式火車收藏紀念款模型內包含另外3輛台灣阿里山林鐵超過100歲的蒸汽機車零件，分別為107歲的31號，以及109歲的25號和26號老火車；現在購買一組【阿里山百年SL-21夏依式火車收藏紀念款模型】，就能一次擁有4款型號的夏依式火車頭，可依照心情任意搭配、組裝，是鐵道迷、木質拼圖迷不容錯過的夢幻逸品！

圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

夏依式蒸汽機車為阿里山列車系列其中一項產品，可與其他阿里山林鐵木拼圖完美聯結，如第六代柴油機車、DL-46栩悅號，並可以與檜木車廂、阿里山號車廂、祝山線車廂、栩悅號客車廂，以及伐木用的平車與高守車聯結，帶您回到台灣林業史上最燦爛的時刻，重現阿里山林業鐵路的百年風華。於有.設計 uDesign電商設計平台上線，全系列75折起，詳細商品資訊請見商品頁面查詢。

阿里山 鐵道迷 車廂

延伸閱讀

雙修舞伶？《原子之心》雙子機器人紳士模型現身還外帶冰箱 小左你的右手在做甚麼

Meta也參戰AI競賽！宣布推出語言模型LLaMA 一句「更小、性能更好」暗諷微軟

阿里山鄉代撞護欄不治 相驗結果：自撞意外亡

聯發科攜手中研院、國教院 開源釋出全球首款千億參數級繁體中文AI語言生成模型

相關新聞

17歲在西門町被挖掘出演《藍色大門》 桂綸鎂曝20年前出道內幕

本月ELLE邀請到「小鎂」桂綸鎂擔任封面人物，從影20年來，無論當演員或當自己的日子，她總練習安然擁抱生命裡的各種相遇。

從三不管地帶到三又管地帶 混血城市沖繩「一目繚然」

倘若遇上順風飛行，臺北出發那霸甚至無須六十分鐘。然而作為日本領土，沖繩終究與臺灣有著一個小時的時差，如此一來，一個有趣的現象就這麼發生了...

Fuumas Puzzle X 阿里山林鐵 夏依式蒸汽機車可動木拼圖 台灣設計百年紀念

今年適逢阿里山林業鐵路100週年，以及夏依式21號蒸汽機車110週年紀念，正因為這雙喜臨門的巧合，Fuumas Puzzle富馬樂創與「阿里山林鐵文資處」推出全世界第一款「阿里山百年21號夏依式火車收藏紀念組」的立體可動木拼圖，不僅有珍貴的歷史意義，更是鐵道迷不可錯過的收藏品！在嘖嘖募資平台上創造突破300萬的銷售佳績！

CheerTok全能智慧口袋觸控板 輕鬆一手掌控所有3C商品

2022榮獲紅點設計，符合人體工學「CheerTok 超能控」，無論您是在創作者、辦公室工作、演講還是在沙發上享受娛樂，輕巧簡單都能讓你輕鬆掌控所有3C設備。 CheerTok讓您隨時隨地一手控制所有智能設備，輕巧僅重40克，集合滑鼠、觸控板、簡報器及鐳射筆於一身！

高雄演唱會票根不要丟 漢神百貨加場優惠送

韓國天團BLACKPINK再過兩周將在高雄舉辦世界巡迴演唱會，漢神百貨致敬女神天團，特別企畫一場K-POP舞臨漢神才藝...

搭空中超跑 解鎖奇幻雙宮之旅

聯合報系有行旅企畫的「蓮城 解鎖雙宮奇幻之旅」，將帶旅人到花蓮搭乘「空中超跑」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦