Fuumas Puzzle X 阿里山林鐵 夏依式蒸汽機車可動木拼圖 台灣設計百年紀念

今年適逢阿里山林業鐵路100週年，以及夏依式21號蒸汽機車110週年紀念，正因為這雙喜臨門的巧合，Fuumas Puzzle富馬樂創與「阿里山林鐵文資處」推出全世界第一款「阿里山百年21號夏依式火車收藏紀念組」的立體可動木拼圖，不僅有珍貴的歷史意義，更是鐵道迷不可錯過的收藏品！在嘖嘖募資平台上創造突破300萬的銷售佳績！

圖 / 有.設計 uDesign 提供

您是否也因喜愛鐵道文化，但卻找不到價格合理且精美的動態模型，而感到苦惱？目前市面上著重細節的鐵路列車模型不僅價格昂貴，且為無趣的靜態模型；因此我們透過現代雷射切割工藝、設計巧思，100%動態重現SL-21夏依式獨特的「直立式三汽缸」動力系統，而運行時車身左右搖晃，為模擬列車在森林鐵路崎嶇複雜的鐵道行駛的真實樣態；如此精細的觀察我們捕捉到了！Fuumas Puzzle讓消費者以合理的價格，擁有「3D立體、可手動、細節精美」的木質蒸汽機車拼圖；除了體驗DIY的成就感，也滿足您想收藏火車模型的美夢！Fuumas Puzzle讓消費者以合理的價格，擁有「3D立體、可手動、細節精美」的木質蒸汽機車拼圖；除了體驗DIY的成就感，也滿足您想收藏火車模型的美夢！

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相較市面上其他木質拼圖，夏依式蒸汽機車木拼圖最大的差異在於精美的彩色印刷，及特殊的機構設計。考證真實火車型態，將蒸汽機車細節刻劃，表露無遺。夏依式蒸汽機車的不對稱結構、直立式汽缸、以及側邊傘齒輪動力系統，皆使用單一材料－環保密集板忠實實現，完全無金屬及塑膠零件。夏依式火車收藏紀念款模型內包含另外3輛台灣阿里山林鐵超過100歲的蒸汽機車零件，分別為107歲的31號，以及109歲的25號和26號老火車；現在購買一組【阿里山百年SL-21夏依式火車收藏紀念款模型】，就能一次擁有4款型號的夏依式火車頭，可依照心情任意搭配、組裝，是鐵道迷、木質拼圖迷不容錯過的夢幻逸品！

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