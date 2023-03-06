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CheerTok全能智慧口袋觸控板 輕鬆一手掌控所有3C商品

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

2022榮獲紅點設計，符合人體工學「CheerTok 超能控」，無論您是在創作者、辦公室工作、演講還是在沙發上享受娛樂，輕巧簡單都能讓你輕鬆掌控所有3C設備。

CheerTok讓您隨時隨地一手控制所有智能設備，輕巧僅重40克，集合滑鼠、觸控板、簡報器及鐳射筆於一身！

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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「Cheertok 超能控」是一款類似隨身型觸控板的產品，適用於任何屏幕及裝置，只要設備端具備「藍牙」就可以與其其進行配對，接著就能使用「Cheertok 超能控」來操作設備端畫面，因此不論是筆記型電腦、平板電腦、手機......「Cheertok 超能控」都能連接！一機就能解決您對工作及娛樂的所有需求，解放您的雙手及節省您的寶貴時間，商務會議、直播、自拍等不同場合皆可使用！

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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「Cheertok 超能控」，也可以把它視為更進階的簡報筆，除了超好用的「雷射光」功能外，透過「藍牙」連接設備，就可以使用「Cheertok 超能控」來作為滑鼠功能，直接操作筆記型電腦、平板電腦與手機設備，或是智慧型電視/螢幕也沒問題，只要設備端有支援藍牙連接，並且為 Winodws / iOS / Android / macOS 作業系統，就可以使用「Cheertok 超能控」。

簡報時，還在請別人幫你按上一頁下一頁嗎？直接使用「Cheertok 超能控」，簡報進度畫面控制權一手掌握！

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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