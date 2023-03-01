無畏天氣怎麼變 家的溫度由西格瑪智慧管家為你掌握

春天帶來生氣盎然的新氣象但是不穩定的天氣狀況，讓家裡溫度總是冷熱不定，父母們也常為了心愛的小寶貝和毛寶貝的居家溫度調節煩心，深怕晚上熟睡時驟降的氣溫讓孩子感冒了；白天時艷陽高照室內溫度的上升，讓全身毛茸茸的毛寶貝們懶洋洋。所有家中溫度都得變化和溫控家電的操作，都能透過網路連線，透過雲端傳輸家中的室溫數據，在自動化場景設定完整的情況下，還能驅動冷暖器開關，讓你的家都能永遠保持在最舒適溫度。

圖 / 有.設計 uDesign 提供

聰明感測 溫控電器智能開啟自動化

具有多重感應配件的小型溫感測器，除了空間溫度感測外，空氣濕度及氣壓變化對於體感溫度的感知也有相當大的影響。環境的潮濕度除了對於當所處的室內環境濕度過高時，所有對於溫度的感知都會相對提升。

冬季時若遇到濕冷雨天或是夏季悶熱的潮濕氣候，都能透過智能溫度感測去了解室內溫度變化，還能與其他物聯裝置串接驅動溫控產品的開關，透過智慧插座的驅動在陰雨潮溼的天氣裡開啟家中的除濕機；夏天室溫過高時即可自動開啟電風扇，解決家中悶熱的問題；當寒流來襲時，當智能天氣站感測室溫降低時，透過網路通訊及藍牙訊號的串接，都能觸發開啟暖氣機，當開啟家門的那一刻就能讓人投入家中的溫暖懷抱中，夜晚也不用害怕氣溫驟降影響睡眠品質。

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雲端串流無線傳輸 精緻配件聰明豐富家的品味

西格瑪智慧管家透過運用Amazon Web Services (AWS)的IoT服務，所有的設備溝通都在雲端平台中快速傳導及整合。只要使用APP就可以透過網路傳輸即時收到傳導數據，並將串接設備運用自動化模式，自行設定智能設備的自動化驅動條件。讓家中環境在自動化啟動條件下自由運作所有串接設備，提供每位使用者最舒適的居家生活。當設備擴充越多時，從居家安防的遠端監控到警報裝置的開啟；智能排程及動態感應觸發到聲控運作家電開關，每一項的智能串接運作都能為生活帶來不同的自動化體驗。

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