eve 戶外攝影機 聰明設計深得「紅點獎」及「iF設計大獎」雙料肯定

美型照護 優雅守護居家安防

眾多銷者引頸期盼的eve Outdoorcam 室外攝影機在台正式上市，157°廣角監測搭載夜視攝影技術，結合智能探照補光燈設計，隨著環境光源變化，動態偵測捕捉動靜，探照燈立即為你照亮門戶，不用擔心夜晚光源不足影響攝影結果，還能在返家的第一刻立即點亮家門。

透過網路連線，只要家中裝有蘋果週邊的Apple TV和Homepodmini就可以立刻啟動配置在Apple家庭功能的智能配件，開門就能享受便利的自動化的智能生活；當家中無人時，當動態偵測感應到有外人靠近家門時，手機即可立刻收到推播訊息，告知屋主偵測狀態，即可及時查看拍攝狀態並且還可運用雙向通話功能，若有好友突然來訪，可立即開啟雙向對話，相約下次見面的時間。



全時錄影iCloud管理 個資防護不漏接

透過蘋果原廠配件作為系統數據傳輸媒介，每筆數據都能封閉式的iCloud的蘋果網絡系統中完整保留，Wifi連線雲端儲存達到全時錄影及動態偵測推播，設備連結驅動都是透過Apple原廠的週邊設備，完全不需另外購買任何中控設備作橋接，使用者的個資都能完整封存在Apple雲端上，經過嚴謹的蘋果封閉式加密管理，保護家中所有的設備數據到監測影像，都能在每位使用者的蘋果帳戶中，不會因為需要其他橋接設備或是登入其他雲端帳戶，導致個資外洩的資安危機。



圖 / 有.設計 uDesign 提供

色藝雙全 榮獲iF設計大賞及紅點設計 雙料肯定

eve身為歐美Homekit品牌的領導者，設計專為Apple蘋果智慧家庭所設計的戶外攝影機，無論是從整體設計、軟體開發到產品製作，每個規劃細節都為使用者考慮到。



考量到戶外使用環境常會碰到颳風下雨的惡劣天氣，用纖薄的鋁製機身打造出IPX55的防水機身，運用三角軸設計讓使用者在安裝時都可以靈活調整想要攝影的角度，搭載157°的超廣角及。



動態偵測功能在感應到家門外有任何動靜，使用者都能在手機上得到即時推播通知，當外出時或是在家中，門外有訪客來訪或是包裹送達時，手機上的推播設定都能即時傳訊，讓你打開手機就可以看到屋外狀態並進行雙向通話；夜晚返家時，動態偵測攝影到你的移動時，探照光源就會即刻亮起。

搭配帳號綁定的GPS手機定位，當動態感應偵測接近對象為屋主時，還能在智能居家設備狀態綁定後，在你進家門的前一刻立刻啟動家中電器連動，讓你隨時享有全時自動化的便利生活。



圖 / 有.設計 uDesign 提供