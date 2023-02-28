住宿券餐券周周抽！日月千禧10周年 加碼住房2.4折起

歡慶10周年，台中日月千禧酒店3月起推出系列慶祝活動。環扣10周年主題，住房、餐飲都有相關的生日優惠專案，並於3/5至4/9在Facebook、IG舉辦大獎周周抽活動，只要完成指定步驟即可參加抽獎，有機會抽中日月客房平日住宿券、饗樂全日餐廳半自助百匯單人餐券，或是極炙牛排館午間品味套餐單人餐券等，獎項豐富。

此外，住房部分推出「十在歡禧」一泊二食特惠，只要預訂此專案即可享3月平日入住日月客房、免費升等行政客房，含饗樂全日餐廳百匯自助式早餐2客、價值1,088元+10%半自助百匯晚餐餐點2客，行政俱樂部禮遇及Acqua di Parma帕爾瑪之水沐浴備品1組，每房每晚6,188元(原價19,644元、約3.2折)。入住行政客房免費升等市政套房，內容相同，每房每晚7,288元(原價31,144元、約2.4折)，周六不適用。

3/1至3/31全館各餐廳也有超值特惠，1F旅覓酒吧不限金額消費即可以100元加購可樂娜或海尼根乙瓶、或華剛茶乙壺、或果汁乙杯。官網購物車西點伴手禮、冷凍商品、西點烘焙全面8折，售完為止。3F饗樂全日餐廳午、晚餐時段舉辦快閃活動，只要以電話訂位(最晚須於用餐日一天前訂位成功、每餐期限量30組)、消費加10元即送饗樂全日餐廳十倍券一張，每人限贈送一張，十倍券使用方式及活動方案詳見官網。