日內瓦邁阿密一次「上手」！Bomberg推全新大都會主題

每個城市都有其偉大與動容之處，這正是為什麼我們總是前往他方旅遊、樂此不疲。有時候紀念一個城市的方式除了旅遊，也可以是一張明信片、一個小紀念品、一張個磁鐵，又或是以城市之名的聯名手表，於是將美好的時光、常伴左右。

瑞士平價鐘表品牌Bomberg推出新款大都會主題系列的Bolt-68 Neo腕表，系列鎖定了邁阿密、日內瓦、台北與上海四座大都會，更為了呈現四個不同城市的獨特韻味，宛如沙灘海水清澈般的藍色象徵了邁阿密、瑞士天然山林的蒼勁綠色代表了日內瓦、不夜城的台北則以多色時標比擬，而紙醉金迷的上海則披上了一席玫瑰金色的誘人華服。