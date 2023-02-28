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百貨冷知識／新光三越石獅、水晶燈、外牆燈的謎底揭曉

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
關於台日合資的新光三越，有著許多外人不知道的有趣冷知識。本報資料照
關於台日合資的新光三越，有著許多外人不知道的有趣冷知識。本報資料照

百貨與人息息相關，透過商品與氛圍為消費者帶來驚喜的百貨，可以說是為了滿足每個人期待、創造幸福感的場所。而這些存在在我們日常周邊的百貨，其實都有一些沒被大眾注意到的有趣冷知識，具歷史、規模的百貨體系自帶風格，各有專屬自家的文化底蘊與獨有個性，甚至有外人所不知的「百貨符碼」。了解這些後，下次逛百貨，將眼光放到這些平常忽略的視角，別有一番樂趣。

新光三越（SHIN KONG MITSUKOSHI）是台灣新光集團與日本三越伊勢丹合資經營的連鎖百貨，前身為1974年由新光集團獨資成立的新光百貨。1991年於台北市南西商圈開設首店，為現在新光三越台北南西一館，目前新光三越全台14家據點，2022年全年營收886億，為台灣百貨龍頭。

關於新光三越的冷知識

【新光三越的石獅子

從新光三越第一家店開始，在每個有新光三越的城市，大門口都有雕塑大師楊英風打造的「祥獅圓融」銅鑄石獅守護著，有著「祥獅獻瑞 福地肇基 圓融之風 永續世世之意。」圓融，也有著百貨經營與人關係友善圓融之意，因此，可以看見這座銅鑄石獅有著圓潤臉龐、身軀與腳掌、神情和善，沒有廟宇石獅威武的殺氣。「約在石獅子那！」也是不少人相約新光三越見面的地標。

而新光三越日本夥伴，被列入日本重要文化財的MITSUKOSHI日本橋三越本店，大門口也有兩座自1914年創店以來守護至今的石獅子，趴臥的樣貌姿態雖然與新光三越石獅大不相同，但都是台日兩大百貨的重要精神象徵。

新光三越目前店門口「祥獅圓融」銅鑄石獅的百貨店舖：台北南西、台北站前、信義A4、台中中港店、台南中山店、高雄三多店（桃園大有店2/28熄燈，而繼承衣蝶的據點像是桃園站前、嘉義垂楊店皆無銅鑄石獅設置）

【新光三越台北南西店的水晶燈】

1991年10月底，新光三越台北南西店以打造「台灣最高品質的世界感性百貨」為訴求，開幕當初特別打造有如高級飯店大廳的兩盞華麗水晶 燈，據資深員工透露，當時店內還有鋼琴演奏。而這盞華麗的水晶燈為台灣製造，設計更出自新光三越老董事長－吳東興之手，直到現在依然閃耀並高掛於南西一館一樓，天天迎接顧客上門。

【新光三越的紅柱子】

紅色，是新光三越的代表色，每一家分店都有象徵「家」一樣存在的新光三越紅色招牌與建築架構。

【當新光三越外牆燈光亮起這些顏色】

你有沒有注意到，新光三越台北信義新天地A4外牆燈光，周一至周日每天都亮出不同色彩，依序點亮彩虹顏色，周一紅色、周二橙色，依序點亮「紅橙黃綠藍靛紫」，另外，耶誕節檔期牆面則會點亮紅/綠色系、過年期間則是全面亮出紅色。

另外，在新光三越台南新天地的外牆燈光平假日顏色不同，平日點亮藍色、假日點亮紅色。

【新光三越的包裝法】

現在購物時，在習慣品牌的個別包裝後，你知道新光三越也有專屬自己的包裝紙嗎？下次想要體驗百貨經典包裝的儀式感，不妨可以請百貨人員提供新光三越版本的包裝服務。

新光三越開幕至今使用的包裝紙及包裝法皆同步日本三越，包裝紙上方圖騰為「櫻花瓣」並非外界以為的金元寶，包裝紙字樣僅將「三越」改為「新光三越」。並傳承日本三越的包裝法，只要一個膠帶就可以完成禮盒包裝，每個新人教育訓練皆要學習新光三越包裝法，新光三越總經理吳昕陽也曾透露，他當年在日本橋三越本店實習時，包裝技術可是一流的。

【不怕日曬雨淋的逛街法】

新光三越台北信義新天地四館的二、三樓空橋皆可一路連通至台北101，還有B1地下連通道連結各館，逛街不怕日曬或下雨。而信義新天地 A11至A8的香堤大道、延伸至A4徒步區全長300公尺，搭配信義新天地各館，天氣晴朗時則是一個可以輕鬆逛遊的休憩步道。

其中由信義新天地A9、A11連結至威秀影城的「松壽橋Song-shou Sky Way」、以及由A4連結至A8的「松高橋Song-kao Sky Way」由新光三越捐贈兩段空橋予台北市政府。

【新光三越全台最大店是它】

新光三越全台面積最大分店是台南新天地，其樓地板面積71,363坪，相當於1.5棟的台中中港店、3.5棟的信義A8。

【全台百貨店王是它】

2000年10月開幕的新光三越台中中港店，至今連續12年蟬聯百貨店王，2022年度業績達234億。

【首創百貨文化/活動會館】

新光三越長期深耕文化藝術，提供消費者逛街之外，也能輕鬆「看展覽」的百貨，從1991年開設首家店，在最高樓層設立文化/活動會館至今，1995年成立新光三越文教基金會，長期舉辦各式文化活動、美食展、IP展等，每年平均舉辦250至300場各式展覽活動。

【關於台南中山店的天花板】

新光三越台南中山店一樓中島天花板，延續日本橋三越本店的琉璃設計。

新光三越台北信義新天地四館的二、三樓空橋皆可一路連通至台北101，還有B1地下連通道連結各館，逛街不怕日曬或下雨。圖／新光三越提供
新光三越台北信義新天地四館的二、三樓空橋皆可一路連通至台北101，還有B1地下連通道連結各館，逛街不怕日曬或下雨。圖／新光三越提供
全台百貨店王新光三越台中中港店。圖／新光三越提供
全台百貨店王新光三越台中中港店。圖／新光三越提供
新光三越台北信義新天地A4外牆在耶誕檔期會亮起紅綠交錯的燈光。圖／新光三越提供
新光三越台北信義新天地A4外牆在耶誕檔期會亮起紅綠交錯的燈光。圖／新光三越提供
新光三越台南中山店中島天花板延續日本橋三越本店的琉璃設計。圖／新光三越提供
新光三越台南中山店中島天花板延續日本橋三越本店的琉璃設計。圖／新光三越提供
新光三越開幕至今使用的包裝紙及包裝法皆同步日本三越，包裝紙字樣僅將「三越」改為「新光三越」。圖／新光三越提供
新光三越開幕至今使用的包裝紙及包裝法皆同步日本三越，包裝紙字樣僅將「三越」改為「新光三越」。圖／新光三越提供
新光三越台北南西一館1991年開幕至今仍然閃耀的水晶燈，設計出自新光三越老董事長吳東興之手。記者江佩君／攝影
新光三越台北南西一館1991年開幕至今仍然閃耀的水晶燈，設計出自新光三越老董事長吳東興之手。記者江佩君／攝影
新光三越長期深耕文化藝術，百貨首創設立文化/活動會館。圖／新光三越文教基金會提供
新光三越長期深耕文化藝術，百貨首創設立文化/活動會館。圖／新光三越文教基金會提供
新光三越台南新天地外牆燈光，平日亮藍燈、假日亮紅燈。圖／新光三越提供
新光三越台南新天地外牆燈光，平日亮藍燈、假日亮紅燈。圖／新光三越提供
新光三越全台最大店台南新天地。圖／新光三越提供
新光三越全台最大店台南新天地。圖／新光三越提供
新光三越標誌性的紅色運用在建築設計與招牌上。圖／新光三越提供
新光三越標誌性的紅色運用在建築設計與招牌上。圖／新光三越提供
由雕塑大師楊英風打造的「祥獅圓融」銅鑄石獅鎮守新光三越大門，也是許多人相約見面的地標。記者江佩君／攝影
由雕塑大師楊英風打造的「祥獅圓融」銅鑄石獅鎮守新光三越大門，也是許多人相約見面的地標。記者江佩君／攝影
新光三越台北信義新天地A4外牆，周一至周日依序點亮紅橙黃綠藍靛紫等各色燈光。圖／新光三越提供
新光三越台北信義新天地A4外牆，周一至周日依序點亮紅橙黃綠藍靛紫等各色燈光。圖／新光三越提供

日本 台南 獅子

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