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住義大飯店「一人不用千元」！限時10天快閃訂房 慶官網新上線

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
義大天悅飯店溫馨家庭房。圖／義大世界提供
義大天悅飯店溫馨家庭房。圖／義大世界提供

二二八連續假期全台各景點湧現人潮，旅宿業也衝出高住房率，位於南台灣義大世界園區內的義大皇家酒店與義大天悅飯店感受到旅遊市場全面回溫，著手進行官網更新，特別加強訂房連結，操作更便利。全新官網將於3月1日上線，兩家飯店自3月1日至3月10日推出限時10天「新官上線 火力全開」快閃訂房，4月30日前平日入住義大皇家酒店雅緻家庭房一晚含早餐，4人成行、每人999元，入住義大天悅飯店溫馨家庭房一晚含早餐、4人成行、每人850元，逢周六每房每晚另加1,000元(連續假日及3/18不適用)。

迎接全新官網的「新官上線 火力全開」快閃活動，可於3月2日起至4月30日周日至周五平日入住兩張雙人床的雅緻家庭房一晚、含4客成人早餐，套裝優惠3,996元，平均每人999元，包括戶外戲水池、室內水療館、三溫暖、健身房等上千坪休閒設施使用。可洽義大皇家酒店：07-656-8158，或可透過官網訂房。

義大天悅飯店同步推出4人同行、每人850元的優惠專案，每日限量10間，4月入住再贈每位房客義大世界摩天輪搭乘券，洽詢電話：07-656-8000。

義大皇家酒店平日度假優惠每人999元起。圖／義大世界提供
義大皇家酒店平日度假優惠每人999元起。圖／義大世界提供

義大世界 酒店 早餐

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