經典賽商機 築間加Mr.Wish2集團65店憑票根限定優惠
世界棒球經典賽睽違10年再度回到台中，中市府營造「主場優勢」，中市工商發展投資策進會與台灣連鎖加盟促進協會(ACFPT)合作，趁機媒合名店合作，加入經典賽特約商店，台中特色吃火鍋、吃燒肉、喝飲料，力挺中華隊！
台灣連鎖加盟促進協會秘書長郭士維說，2月是加盟協會的大月，隨疫情穩定，百工百業回暖，繼日前「台北國際連鎖加盟大展」，也希望媒合在地連鎖餐飲品牌加入特約店，在國際賽事期間露臉，準備搶攻海外商機，目前已媒合「Mr.Wish」及「築間餐飲集團」2家65家店加入特約優惠商店。
工策會推出WBC特約商店行銷活動，觀旅局、經發局也邀台中飯店旅宿業、市場、夜市加入特約行列，可利用市府官網「2023世界棒球經典賽在台中」查詢店家資訊。包括主題美食、優質住宿、遊程推薦、台中特產、伴手好禮等。
工策會說明，「築間餐飲集團」優惠方案3月5日起至31日止，民眾憑WBC票根至築間幸福鍋物、燒肉Smile台中地區門店用餐，即贈9選1菜品；至有之和牛鍋物放題、本格和牛燒肉放題台中地區門店用餐，享免費升級火烤兩吃；3月10日至12日憑中華隊出賽票根至絵馬別邸(台中水湳店)，享88折優惠及主廚私房菜紅不讓醬牛骨。
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