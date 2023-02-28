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除澳洲外進口蛋還向誰探詢？ 農委會：全世界在找

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
國內蛋荒嚴重，農委會短期進口雞蛋因應，中長期則鼓勵蛋農轉型提升，穩定供應。本報資料照片
國內蛋荒嚴重，農委會短期進口雞蛋因應，中長期則鼓勵蛋農轉型提升，穩定供應。本報資料照片

農委會擬進口500萬顆雞蛋應急，近期部分已從澳洲來台，最快明天將投入國內食品加工，稍舒緩國產雞蛋供應吃緊；農委會表示，不只澳洲，由於進口雞蛋礙於防檢疫規範，現在是全世界找蛋；加上推估3月份國內原本換羽休產的母雞，會逐漸重新加入生產，供應會逐步增加。

畜牧業界傳這批澳洲進口雞蛋，是國內某大型畜產食品集團的澳洲公司協助，在48小時內集蛋、洗選包裝、檢疫檢驗後，專車送往澳洲雪梨機場搭乘華航班機，25日上周六凌晨抵達台灣，直接進入華儲倉庫。

由於過去台灣缺蛋都向美國、日本或歐洲進口，鮮少向澳洲，但這次因為美日歐洲都遭到禽流感肆虐，但澳洲倖免，才向澳洲進口；而這次專案進口是由中央畜產會董事長林聰賢致電這家國內集團，詢問是否能夠協助從澳洲，將雞蛋出口來台，因此促成這次澳洲蛋進口。

對於國內大型畜牧集團協助這次澳洲雞蛋的進口過程，農委會畜牧處副處長江文全低調不願意證實。

外傳我方也向菲律賓探詢是否可進口雞蛋，江文全說，菲律賓沒有；因為禽流感疫情，以及其他疫病，能夠進口雞蛋來台的國家有限，必須符合我國檢疫檢驗的規定。

至於究竟向其他那些國家探詢，江文全說，現在是「全世界都在找」，接觸任何有可能的國家，但現在全世界的雞蛋供給，都比較吃緊。

他表示，推估3月份，換羽休產的母雞會慢慢加入生產，預估現在休產約有130萬隻以上的母雞，若以最保守估計，產蛋率五成計算，一天會有70萬顆蛋會慢慢增加；一方面向國外探詢雞蛋進口，另一方面國內去年3、4月陸續進的新雞差不多要投入生產了，會逐步舒緩供應壓力。

澳洲 雞蛋 禽流感

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