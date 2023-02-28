核彈級併購前哨戰？LVMH傳有意收購Richemont集團

根據瑞士媒體Finanz und Wirtschaft報導，法國精品集團LVMH Group有意收購另一法國高級鐘表珠寶集團Richemont，以持續擴張其精品勢力，甚至建立全世界最大規模精品帝國，消息一出，已引起熱烈廣泛討論。

旗下擁有包含葡萄酒與烈酒、服裝、香水妝品、鐘表珠寶與精品零售等五大體系的LVMH集團，是在1987年時由服裝品牌Louis Vuitton與Moët Hennessy合併而成立，現由董事長與執行長Bernard Arnault主導；Richemont集團則為旗下擁有卡地亞（Cartier）、朗格（A.Lange & Söhne）、江詩丹頓（Vacheron Constantin）、梵克雅寶（Van Cleef & Arpel）、萬寶龍（Montblanc）、沛納海（PANERAI）等10多個珠寶、高級鐘表品牌，另外也包含Chloe、dunhill等服裝精品品牌。

由於自1987年成立的39年間持續併購，讓LVMH Group的版圖富可敵國，2011年時，LVMH一度嘗試併購Hermes集團，前後收購共約22.6%的股票，雖然這場併購計劃事後並未完成、但仍一度引發劇烈討論。消息傳出後已在網路引發討論，部分持反對立場的意見則認為「放過這些還保有優雅的牌子吧」、「又另一災難」，另也有意見表示如「盡收天下」、「更顯獨立鐘表品牌的可貴」。

這項消息雖令人震驚，但從數字面切入卻或有跡可循。根據勤業眾信聯合會計師事務所發表的《全球奢侈品力量2022》（Global Powers of Luxury Goods 2022）報告中顯示，LVMH集團2021年的總營收為759.2億美元，遠高過第6位的Richemont集團，同時Richemont集團在2021年的奢侈品銷售成長率也是罕見的-6.9％，也是上榜Top 10中唯一為負數者，由此來看，LVMH嘗試在Richemont處於逆風時「出手」併購，似也符合商業邏輯。