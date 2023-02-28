快訊

香港明起全面取消口罩令 室內外、搭公共交通都可不戴口罩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Bottega Veneta 23米蘭時裝周 魔幻遊行上街趣

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
BTS團長RM出席品牌看秀。圖／Bottega Veneta提供
BTS團長RM出席品牌看秀。圖／Bottega Veneta提供

Bottega Veneta日前於米蘭時裝周期間發表了2023年秋冬全數81套女裝與男裝。本季是品牌創意總監Matthieu Blazy「義大利三部曲」的第三與最終章，以義大利熱愛的「遊行」為主題，Matthieu Blazy並把牧師、流浪漢、夢遊者...等不同人設情境帶入時裝想像，大秀上並有BTS隊長RM、女星莎瑪海耶克出席看秀。

訴諸Craft in Motion的Bottega Veneta，本季以睡袍式大衣、兩截式皮革長風衣、鱷魚皮與鴕鳥皮的拼接、鱷魚皮高腰長褲等多元展現，盡情探索了皮革關於優雅、男子氣概、珍稀、柔韌、俐落與率性的所有可能，同時皮革也更變換為羽毛或鱗片的形式，具現在高領毛衣或高跟鞋面，活靈活現。

圓領、翻領或開襟的男士連身衣柔軟而俐落，而文藝復興時期的佛羅倫斯畫派藝術家波堤切利（Sandro Botticelli）畫作《春》 中的大地女神與花神，則透過精妙繁複的絲綢手工刺繡，以色彩、花卉、流蘇，重現人間；上一季的重點包款、黃銅把手的Sardine包，本季繼續擴張版圖，除了換上穆拉諾玻璃把手，另有三段式把手、皮繩肩背新款。

值得留意的是，開場的第一套：薄紗的半透明睡衣細肩帶連身裙隱約可見到內衣輪廓，以及終場由中國超模劉雯換上了白背心、牛仔褲並將外套繫於腰間，除了象徵「遊行」由夜晚走向白晝，兩者共同的閒散、解放，或正是Bottega Veneta、也是品牌創意總監Matthieu Blazy所想傳遞的義式生活風格。

無論是圓領、翻領或開襟設計，顯得男士連身衣柔軟而修長。圖／Bottega Veneta提供
無論是圓領、翻領或開襟設計，顯得男士連身衣柔軟而修長。圖／Bottega Veneta提供
第81套（左）與第一套的壓軸與開場，或無意間訴說了Bottega Veneta本季共同的自由與義式隨興。圖／Bottega Veneta提供（合成圖）
第81套（左）與第一套的壓軸與開場，或無意間訴說了Bottega Veneta本季共同的自由與義式隨興。圖／Bottega Veneta提供（合成圖）
換上穆拉諾（Murano）玻璃把手的Sardine包，無論皮革或玻璃，都是義大利工藝的展現。圖／Bottega Veneta提供
換上穆拉諾（Murano）玻璃把手的Sardine包，無論皮革或玻璃，都是義大利工藝的展現。圖／Bottega Veneta提供
中國超模劉雯以白背心、牛仔褲的休閒姿態，為Bottega Veneta大秀壓軸。圖／Bottega Veneta提供
中國超模劉雯以白背心、牛仔褲的休閒姿態，為Bottega Veneta大秀壓軸。圖／Bottega Veneta提供
毛線編織短靴、皮革鱗片高跟鞋、尖頭高跟鞋，為本季Bottega Veneta帶來豐富的鞋履之選。圖／Bottega Veneta提供（合成圖）
毛線編織短靴、皮革鱗片高跟鞋、尖頭高跟鞋，為本季Bottega Veneta帶來豐富的鞋履之選。圖／Bottega Veneta提供（合成圖）
訴諸Craft in Motion的Bottega Veneta，本季盡情探索了皮革關於優雅、珍稀、柔韌、俐落的所有可能。圖／Bottega Veneta提供（合成圖）
訴諸Craft in Motion的Bottega Veneta，本季盡情探索了皮革關於優雅、珍稀、柔韌、俐落的所有可能。圖／Bottega Veneta提供（合成圖）
上一季的重點包款、黃銅把手的Sardine包，本季繼續擴張版圖，除了換上穆拉諾玻璃把手，另有三段式把手、皮繩肩背新款。圖／Bottega Veneta提供（合成圖）
上一季的重點包款、黃銅把手的Sardine包，本季繼續擴張版圖，除了換上穆拉諾玻璃把手，另有三段式把手、皮繩肩背新款。圖／Bottega Veneta提供（合成圖）

義大利 品牌

延伸閱讀

布魯塞爾反戰遊行 數千人上街支持烏克蘭、聲討普亭

瑪莉珍鞋再掀復古潮？Bottega Veneta春夏鞋履秀懷舊

管中閔再憶卡管案紛擾 批教育部在政治力下俯首貼耳

夏姿陳發表情人節形象 23早春巧秀公路電影魔幻浪漫

相關新聞

Bottega Veneta 23米蘭時裝周 魔幻遊行上街趣

Bottega Veneta日前於米蘭時裝周期間發表了2023年秋冬全數81套女裝與男裝。本季是品牌創意總監Matthi...

松屋芝山店「只賣8小時、週休2日」！網友猜：請不到人

台北芝山的民眾未來想吃「松屋」，千萬別跑錯時間囉！來自日本的連鎖牛丼「松屋」近日發布公告，針對「芝山店」調整營業時間，自...

JISOO機場逆光照美出新高度 與泰男神陳立波同飛巴黎

南韓女子天團成員Blackpink成員、DIOR品牌大使JISOO今日從首爾仁川機場出發前往巴黎，準備出席台灣時間2月2...

半價！達美樂「夢幻起司四喜披薩」享雙倍4種起司

起司控們準備開吃！繼去年推出「1公斤究極起司披薩」、「世界十大起司四喜披薩」等起司系的披薩後，連鎖品牌「達美樂」全新再推...

國產農糧精品化 鳳梨釋迦酒、金針菇植物肉排展露頭角

「台灣味」在Fine Dining的世界展露頭角，國產農糧也隨之精品化。行政院農業委員會農糧署與國立中興大學謝昌衛特聘教...

超前部署大學生活 3月底前燦坤筆電、桌機下殺6.3折起

大學學測成績放榜，準大學生們除了要仔細思考選填志願，大學生活必備的電腦用品也可以超前部署採購。燦坤自即日起至3月31日止...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦