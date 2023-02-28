聽新聞
test
0:00 / 0:00
Bottega Veneta 23米蘭時裝周 魔幻遊行上街趣
Bottega Veneta日前於米蘭時裝周期間發表了2023年秋冬全數81套女裝與男裝。本季是品牌創意總監Matthieu Blazy「義大利三部曲」的第三與最終章，以義大利熱愛的「遊行」為主題，Matthieu Blazy並把牧師、流浪漢、夢遊者...等不同人設情境帶入時裝想像，大秀上並有BTS隊長RM、女星莎瑪海耶克出席看秀。
訴諸Craft in Motion的Bottega Veneta，本季以睡袍式大衣、兩截式皮革長風衣、鱷魚皮與鴕鳥皮的拼接、鱷魚皮高腰長褲等多元展現，盡情探索了皮革關於優雅、男子氣概、珍稀、柔韌、俐落與率性的所有可能，同時皮革也更變換為羽毛或鱗片的形式，具現在高領毛衣或高跟鞋面，活靈活現。
圓領、翻領或開襟的男士連身衣柔軟而俐落，而文藝復興時期的佛羅倫斯畫派藝術家波堤切利（Sandro Botticelli）畫作《春》 中的大地女神與花神，則透過精妙繁複的絲綢手工刺繡，以色彩、花卉、流蘇，重現人間；上一季的重點包款、黃銅把手的Sardine包，本季繼續擴張版圖，除了換上穆拉諾玻璃把手，另有三段式把手、皮繩肩背新款。
值得留意的是，開場的第一套：薄紗的半透明睡衣細肩帶連身裙隱約可見到內衣輪廓，以及終場由中國超模劉雯換上了白背心、牛仔褲並將外套繫於腰間，除了象徵「遊行」由夜晚走向白晝，兩者共同的閒散、解放，或正是Bottega Veneta、也是品牌創意總監Matthieu Blazy所想傳遞的義式生活風格。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言