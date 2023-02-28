Bottega Veneta 23米蘭時裝周 魔幻遊行上街趣

Bottega Veneta日前於米蘭時裝周期間發表了2023年秋冬全數81套女裝與男裝。本季是品牌創意總監Matthieu Blazy「義大利三部曲」的第三與最終章，以義大利熱愛的「遊行」為主題，Matthieu Blazy並把牧師、流浪漢、夢遊者...等不同人設情境帶入時裝想像，大秀上並有BTS隊長RM、女星莎瑪海耶克出席看秀。

訴諸Craft in Motion的Bottega Veneta，本季以睡袍式大衣、兩截式皮革長風衣、鱷魚皮與鴕鳥皮的拼接、鱷魚皮高腰長褲等多元展現，盡情探索了皮革關於優雅、男子氣概、珍稀、柔韌、俐落與率性的所有可能，同時皮革也更變換為羽毛或鱗片的形式，具現在高領毛衣或高跟鞋面，活靈活現。

圓領、翻領或開襟的男士連身衣柔軟而俐落，而文藝復興時期的佛羅倫斯畫派藝術家波堤切利（Sandro Botticelli）畫作《春》 中的大地女神與花神，則透過精妙繁複的絲綢手工刺繡，以色彩、花卉、流蘇，重現人間；上一季的重點包款、黃銅把手的Sardine包，本季繼續擴張版圖，除了換上穆拉諾玻璃把手，另有三段式把手、皮繩肩背新款。