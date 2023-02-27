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小米無線AR眼鏡探索版潮亮相 可手勢操作、支援小米13系列

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
小米無線AR眼鏡探索版採用輕量設計，以鎂鋰合金等材質，讓重量降低至僅126公克，以最大限度的減少使用者的負擔。圖／小米台灣提供
小米無線AR眼鏡探索版採用輕量設計，以鎂鋰合金等材質，讓重量降低至僅126公克，以最大限度的減少使用者的負擔。圖／小米台灣提供

小米除了在MWC上發表了Xiaomi 13 Series國際版新機，更同步亮相了一款全新概念產品「小米無線AR眼鏡探索版」，這款小米首款採用分散式運算的無線AR眼鏡不只外型有點酷炫，更擁有3大創新，包括無線低延遲連接、視網膜等級的自適應環境光顯示體驗，以及高精準度的手勢追蹤，帶來更不受限的互動應用體驗。

小米無線AR眼鏡探索版採用輕量設計，包含鎂鋰合金、碳纖維、自主研發的矽氧負極電池等一系列輕量材料，讓重量降低至僅126公克，率先運用小米研發的高速互連匯流排技術，降低手機與眼鏡的無線延遲時間至僅3ms1，完整通訊無線延遲時間降低至50ms2。

觀看體驗上，小米無線AR眼鏡採一對由MicroOLED螢幕組成的自由曲面光學模組，更配備自由曲面導光棱鏡，可清晰的將畫面顯示在眼前，其PPD（每度像素數）高達58，入眼亮度最高則可達1200nit。在觀看內容時，將眼鏡開啟遮光模式，即能提供身臨其境的體驗，而選擇通透模式後，則能融合了現實和虛擬元素，產生更生動的AR體驗。

操作上，小米無線AR眼鏡搭載創新自研的微手勢互動，能以高精準度辨識單手純手勢互動，執行日常應用程式，例如選擇和打開App、滑動頁面、退出App返回起始頁等，連線後都無需使用智慧型手機即可完成相關動作。

小米無線AR眼鏡探索版現已支援Xiaomi 13 Series，或其他支援Snapdragon Spaces的智慧型手機。採用鈦色設計，提供3種尺寸的鼻墊，近視用戶可使用近視夾片。另外在軟體支援部分，小米無線AR眼鏡探索版支援Qualcomm Snapdragon Spaces、OpenXR、Microsoft MRTK開發框架，同時小米將與開發者密切合作，以加速AR時代的到來。

小米無線AR眼鏡探索版為業界首款配備「視網膜級」顯示技術的AR眼鏡。圖／小米台灣提供
小米無線AR眼鏡探索版為業界首款配備「視網膜級」顯示技術的AR眼鏡。圖／小米台灣提供

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