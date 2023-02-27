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松屋芝山店「只賣8小時、週休2日」！網友猜：請不到人
台北芝山的民眾未來想吃「松屋」，千萬別跑錯時間囉！來自日本的連鎖牛丼「松屋」近日發布公告，針對「芝山店」調整營業時間，自3月1日起，週六、週日不營業，平日也僅於午、晚餐時段營業各4個小時。消息出爐之後，網友也表示「是不是請不到員工了～」
松屋與吉野家、すき家並列「日本三大牛丼」，主打牛肉蓋飯等餐點。松屋自2018年正式登台，於新光三越南西店開設全台首店。隨著營運調整，南西店在2021年8月結束營業，目前在台仍有台北西門町店、台北芝山店、行天宮店、新莊中平店、民權西路店等5間門市。
松屋日前於官方粉絲團宣佈，自3月1日起，芝山店將暫時調整營業時間。原本時間為清晨5點至隔日清晨4點，每天23小時，新的時段則為週一至週五10:00～14:00、17:00～21:00，週六與週日則不營業。
對於消費者而言，芝山店的新營業時間除了週末無法用餐之外，包括早餐、下午茶與宵夜時段，也都無法享用。儘管沒有多說明原因，但網友即表示「快餐店這營業時間合理嗎？」、「沒有早餐了，好傷心」，也有人認為「應該是請不到人吧…」
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