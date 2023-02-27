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JISOO機場逆光照美出新高度 與泰男神陳立波同飛巴黎

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
DIOR品牌大使JISOO穿DIORMARINIÈRE兩件套裝、樂福鞋、最新黑色30 MONTAIGNE AVENUE包從首爾仁川機場出發前往巴黎準備參與大秀。圖／摘自藝人IG、DIOR提供
DIOR品牌大使JISOO穿DIORMARINIÈRE兩件套裝、樂福鞋、最新黑色30 MONTAIGNE AVENUE包從首爾仁川機場出發前往巴黎準備參與大秀。圖／摘自藝人IG、DIOR提供

南韓女子天團成員Blackpink成員、DIOR品牌大使JISOO今日從首爾仁川機場出發前往巴黎，準備出席台灣時間2月28日（二）晚上10點登場的DIOR 2023秋冬時裝系列大秀，屆時也將於官網直播。她身穿一套經典法國風情的條紋衫DIOR MARINIÈRE兩件套裝和短裙，配上現在最紅的男孩風樂福鞋，並且率先曝光品牌2023春夏最新推出的30 MONTAIGNE AVENUE肩背包，猶如學生般顯得清新可愛。

演出泰劇「黑幫少爺愛上我」的人氣泰星Nattawin Wattanagitiphat陳立波（Apo），

曾於一月中來台出席DIOR台北101旗艦店開幕造成轟動，也現身泰國機場、將前往巴黎出席品牌女裝大秀。從溫暖的泰國出發，他選穿經典的白色T恤搭配黑色運動褲，散發輕鬆隨意的氣息，米色長風衣不但日旅行良伴也是百搭經典；為整體造型畫龍點睛的則是身上斜背馬鞍包，來自2023春夏DIOR與美國軍包品牌MYSTERY RANCH聯名合作。

DIOR by MYSTERY RANCH馬鞍包。圖／DIOR提供
DIOR by MYSTERY RANCH馬鞍包。圖／DIOR提供
DIOR B23 CD Diamond高筒球鞋。圖／DIOR提供
DIOR B23 CD Diamond高筒球鞋。圖／DIOR提供
今年初曾來台出席DIOR台北101旗艦店開幕的人氣泰星Nattawin Wattanagitiphat陳立波（Apo）現身機場將飛巴黎出席品牌女裝大秀，圖／DIOR提供
今年初曾來台出席DIOR台北101旗艦店開幕的人氣泰星Nattawin Wattanagitiphat陳立波（Apo）現身機場將飛巴黎出席品牌女裝大秀，圖／DIOR提供
DIOR運動褲。圖／DIOR提供
DIOR運動褲。圖／DIOR提供
今年初曾來台出席DIOR台北101旗艦店開幕的人氣泰星Nattawin Wattanagitiphat陳立波（Apo）現身機場將飛巴黎出席品牌女裝大秀，圖／DIOR提供
今年初曾來台出席DIOR台北101旗艦店開幕的人氣泰星Nattawin Wattanagitiphat陳立波（Apo）現身機場將飛巴黎出席品牌女裝大秀，圖／DIOR提供
今年初曾來台出席DIOR台北101旗艦店開幕的人氣泰星Nattawin Wattanagitiphat陳立波（Apo）現身機場將飛巴黎出席品牌女裝大秀，圖／DIOR提供
今年初曾來台出席DIOR台北101旗艦店開幕的人氣泰星Nattawin Wattanagitiphat陳立波（Apo）現身機場將飛巴黎出席品牌女裝大秀，圖／DIOR提供
DIOR MARINIÈRE兩件套裝條紋衫背心。圖／DIOR提供
DIOR MARINIÈRE兩件套裝條紋衫背心。圖／DIOR提供
CD ICON T恤。圖／DIOR提供
CD ICON T恤。圖／DIOR提供
今年初曾來台出席DIOR台北101旗艦店開幕的人氣泰星Nattawin Wattanagitiphat陳立波（Apo）現身機場將飛巴黎出席品牌女裝大秀，圖／DIOR提供
今年初曾來台出席DIOR台北101旗艦店開幕的人氣泰星Nattawin Wattanagitiphat陳立波（Apo）現身機場將飛巴黎出席品牌女裝大秀，圖／DIOR提供
DIOR BOY黑色小牛皮樂福鞋。圖／DIOR提供
DIOR BOY黑色小牛皮樂福鞋。圖／DIOR提供
DIOR品牌大使JISOO穿DIORMARINIÈRE兩件套裝、樂福鞋、最新黑色30 MONTAIGNE AVENUE包從首爾仁川機場出發前往巴黎準備參與大秀。圖／摘自藝人IG
DIOR品牌大使JISOO穿DIORMARINIÈRE兩件套裝、樂福鞋、最新黑色30 MONTAIGNE AVENUE包從首爾仁川機場出發前往巴黎準備參與大秀。圖／摘自藝人IG
DIOR黑色30 MONTAIGNE AVENUE包。圖／DIOR提供
DIOR黑色30 MONTAIGNE AVENUE包。圖／DIOR提供
DIOR MARINIÈRE兩件套裝條紋衫針織外套 。圖／DIOR提供
DIOR MARINIÈRE兩件套裝條紋衫針織外套 。圖／DIOR提供
DIOR品牌大使JISOO穿DIORMARINIÈRE兩件套裝、樂福鞋、最新黑色30 MONTAIGNE AVENUE包從首爾仁川機場出發前往巴黎準備參與大秀。圖／DIOR提供
DIOR品牌大使JISOO穿DIORMARINIÈRE兩件套裝、樂福鞋、最新黑色30 MONTAIGNE AVENUE包從首爾仁川機場出發前往巴黎準備參與大秀。圖／DIOR提供
DIOR品牌大使JISOO穿DIORMARINIÈRE兩件套裝、樂福鞋、最新黑色30 MONTAIGNE AVENUE包從首爾仁川機場出發前往巴黎準備參與大秀。圖／摘自藝人IG
DIOR品牌大使JISOO穿DIORMARINIÈRE兩件套裝、樂福鞋、最新黑色30 MONTAIGNE AVENUE包從首爾仁川機場出發前往巴黎準備參與大秀。圖／摘自藝人IG

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