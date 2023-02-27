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JISOO機場逆光照美出新高度 與泰男神陳立波同飛巴黎
南韓女子天團成員Blackpink成員、DIOR品牌大使JISOO今日從首爾仁川機場出發前往巴黎，準備出席台灣時間2月28日（二）晚上10點登場的DIOR 2023秋冬時裝系列大秀，屆時也將於官網直播。她身穿一套經典法國風情的條紋衫DIOR MARINIÈRE兩件套裝和短裙，配上現在最紅的男孩風樂福鞋，並且率先曝光品牌2023春夏最新推出的30 MONTAIGNE AVENUE肩背包，猶如學生般顯得清新可愛。
演出泰劇「黑幫少爺愛上我」的人氣泰星Nattawin Wattanagitiphat陳立波（Apo），
曾於一月中來台出席DIOR台北101旗艦店開幕造成轟動，也現身泰國機場、將前往巴黎出席品牌女裝大秀。從溫暖的泰國出發，他選穿經典的白色T恤搭配黑色運動褲，散發輕鬆隨意的氣息，米色長風衣不但日旅行良伴也是百搭經典；為整體造型畫龍點睛的則是身上斜背馬鞍包，來自2023春夏DIOR與美國軍包品牌MYSTERY RANCH聯名合作。
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