JISOO機場逆光照美出新高度 與泰男神陳立波同飛巴黎

南韓女子天團成員Blackpink成員、DIOR品牌大使JISOO今日從首爾仁川機場出發前往巴黎，準備出席台灣時間2月28日（二）晚上10點登場的DIOR 2023秋冬時裝系列大秀，屆時也將於官網直播。她身穿一套經典法國風情的條紋衫DIOR MARINIÈRE兩件套裝和短裙，配上現在最紅的男孩風樂福鞋，並且率先曝光品牌2023春夏最新推出的30 MONTAIGNE AVENUE肩背包，猶如學生般顯得清新可愛。

演出泰劇「黑幫少爺愛上我」的人氣泰星Nattawin Wattanagitiphat陳立波（Apo），