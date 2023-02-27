半價！達美樂「夢幻起司四喜披薩」享雙倍4種起司

起司控們準備開吃！繼去年推出「1公斤究極起司披薩」、「世界十大起司四喜披薩」等起司系的披薩後，連鎖品牌「達美樂」全新再推出「夢幻起司四喜披薩」，特別選用4種不同起司，以2倍的份量呈現。為慶祝新品上市，還有外帶半價、套餐899元的優惠方案。

達美樂指出，根據市調研究，起司的風味及多樣性是消費者選擇披薩時的重要指標。本次推出的「夢幻起司四喜披薩」，起司份量為2倍，除了有招牌的莫扎瑞拉起司，還加上香濃起司條增添風味，並於披薩邊鋪滿高達起司、切達起司，共計有4種不同的起司。經烤箱烘烤後，帶來不同以往的酥脆口感。