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半價！達美樂「夢幻起司四喜披薩」享雙倍4種起司

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「夢幻起司四喜披薩」享外帶半價優惠，大披薩特價389元、中披薩特價270元。圖／達美樂提供
「夢幻起司四喜披薩」享外帶半價優惠，大披薩特價389元、中披薩特價270元。圖／達美樂提供

起司控們準備開吃！繼去年推出「1公斤究極起司披薩」、「世界十大起司四喜披薩」等起司系的披薩後，連鎖品牌「達美樂」全新再推出「夢幻起司四喜披薩」，特別選用4種不同起司，以2倍的份量呈現。為慶祝新品上市，還有外帶半價、套餐899元的優惠方案。

達美樂指出，根據市調研究，起司的風味及多樣性是消費者選擇披薩時的重要指標。本次推出的「夢幻起司四喜披薩」，起司份量為2倍，除了有招牌的莫扎瑞拉起司，還加上香濃起司條增添風味，並於披薩邊鋪滿高達起司、切達起司，共計有4種不同的起司。經烤箱烘烤後，帶來不同以往的酥脆口感。

為慶祝新品上市，「夢幻起司四喜披薩」享外帶半價優惠，12吋大披薩特價389元、9吋中披薩特價270元。同時還有「夢幻套餐」，內含夢幻起司四喜大披薩、一般口味大披薩、香烤雞條15條、香酥千層棒1份，每套899元。

以夢幻起司四喜披薩為主的「夢幻套餐」，每套899元。圖／達美樂提供
以夢幻起司四喜披薩為主的「夢幻套餐」，每套899元。圖／達美樂提供

起司 套餐 達美樂

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