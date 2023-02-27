國產農糧精品化 鳳梨釋迦酒、金針菇植物肉排展露頭角

「台灣味」在Fine Dining的世界展露頭角，國產農糧也隨之精品化。行政院農業委員會農糧署與國立中興大學謝昌衛特聘教授攜手合作，共同輔導國內專業製酒業者運用國產鳳梨釋迦，成功開發高值化鳳梨釋迦酒款；也攜手以高壓加工聞名的飲料加工業者，開創新高端鳳梨釋迦特色飲品；同時也將地方特色國產菇蕈，轉化成風靡歐美時尚人士的植物肉。

山漾食品的「鳳梨釋迦酒」選用台東在地新鮮鳳梨釋迦釀製，經酵母菌低溫發酵，再進行完全密封低溫熟陳。經過時間淬鍊取其精華酒液而得的鳳梨釋迦釀造酒，帶有鳳梨釋迦獨特香氣與酸甜，開瓶香氣撲鼻而來，酒液色澤澄清且略黃色，香氣濃郁，口感滑順，適當的酸味及甜度讓微醺餘味在舌尖回甘，味道極致清爽。「鳳梨釋迦酒」於 2022 年參加 Monde Selection榮獲金獎，山漾食品總經理王勇超表示，今年可望收購 500 噸鳳梨釋迦，可望成為酒品界的高級精品。

「純在——鳳梨釋迦綜合果汁」嚴選台東鳳梨釋迦和屏東金鑽鳳梨，透過冷壓鮮榨與 HPP 超高壓技術，保留蔬果最天然的新鮮風味與營養纖維，每一口都嘗得到蔬果的新鮮。健康又能兼顧體內環保的冷壓蔬果汁，與航空公司攜手推廣，讓台灣在地的新鮮蔬果裝瓶，航向天際。

現今最流行植物基系列產品「金針菇植物肉排」及「銀耳植物肉丸子」，選用台灣在地霧峰區的特色菇蕈結合加工高值化技術。台中霧峰是國內菇蕈的重要產地，如金針菇、杏鮑菇、洋菇及菌種栽培等更具有相當的經濟規模，尤其金針菇產量更佔全台總量 78%以上，利用菇蕈融入植物基開發特色加工產品，結合最新淨零碳排概念，減少碳足跡，讓國產菇蕈創造新價值， 帶動產業轉型升級。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康