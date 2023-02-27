超前部署大學生活 3月底前燦坤筆電、桌機下殺6.3折起
大學學測成績放榜，準大學生們除了要仔細思考選填志願，大學生活必備的電腦用品也可以超前部署採購。燦坤自即日起至3月31日止，全通路指定筆電、桌機下殺6.3折起，指定款筆電買就送Microsoft 365一年版，筆電指定款舊換新最高現金折抵高達15,300元，到燦坤買3C只要出示學生證即可享專屬優惠，助學生立刻升級手邊的3C配備。
筆電優惠首推Acer Aspier 12代i5筆記型電腦＋RTX光追顯卡享筆電舊換新專案價7,600元起（原價29,900元），再送原廠1年延長保固及GeForce NOW雲端遊戲服務季卡。文書處理功能型筆電則推薦聯想11代i5筆記型電腦14吋，活動價14,990元，限時下殺4,000元。
宿舍生活不能沒有大螢幕桌機，獨家推薦Acer 27型2K曲面液晶顯示器加購價只要5,288元（6.7折），另外買Acer intel 12代指定桌機就送22型螢幕。而大學生帶平板上課學習、作筆記已逐漸成為日常，燦坤特別為準大學生推出Apple超級學霸專案，iPad Pro M2 11吋組合價只要31,495元起（原價36,080元），組合包含羅技Combo Touch鍵盤保護殼及Microsoft 365一年版。
另外，燦坤也精選金榜題名禮物清單，首推三星全新Galaxy S23旗艦系列，燦坤加碼享7重好康，刷指定銀行信用卡獨家現折1,000元、再送好禮4選1，還能再抽Samsung Galaxy Tab S8 + Wi-Fi鍵盤套裝組，搭配電信資費最高可享15,000元現金補助。
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